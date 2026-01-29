揭陳菊「這輩子最大諷刺」 謝寒冰：證明了監察院該廢除

陳菊。（本報資料照片）

監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府28日發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，自中華民國115年2月1日生效。媒體人謝寒冰直酸，曾倡議廢監院的陳菊，身體力行證明監察院是廢物單位，四百多天不上班也沒影響，這是陳菊這輩子最大諷刺。

「親民黨的朋友，你們不覺得，賴清德真的是有夠瞧不起你們的嗎？」謝寒冰29日在其直播節目中直呼，李鴻鈞已經代理院長代理這麼久了，結果現在陳菊真的請辭了，李鴻鈞還是不能真除，還是代理？表示賴清德根本就沒把他看在眼裡。「我是李鴻鈞，我基本上都不想幹了！」

謝寒冰直言，陳菊這輩子最大的諷刺是什麼？就是她最後在監察院長這個位子上治事！監察院是陳菊當年在野的時候，一直說要推翻、要關掉的機構。陳菊2020年還曾說過，她當監察院長的目的，就是為了要廢掉監察院。

謝寒冰反諷，「我知道了，花媽其實是在用身體證明監察院應該被廢除！」她為什麼四百天都不來上班？她就是在告訴你：監察院是個廢物單位！你看我四百天沒來，它還不是一樣？代理院長也不用真除，位子繼續空在那邊沒關係？

