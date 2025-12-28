揭陸對台5大威脅！賴清德批在野：「一中同表」是對國家認同威脅

總統賴清德接受友台專訪，談到兩岸關係，賴清德強調戰爭已經開始了，中國大陸目前已經對台灣發動了五種威脅，其中在野現在的路現就是一中同表，這是對國家認同混淆的威脅。

賴清德表示， 大陸目前已經對台灣發動了五種威脅。（圖取自賴清德臉書）

今天（28日）友台《話時代人物》節目播出賴清德專訪，賴清德強調，中國大陸目前已經對台灣發動了五種威脅。第一個就是對中華民國主權的威脅，好比說斷交、法律戰、扭曲聯合國2758號決議文，以及最近又講說根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，台灣是屬於中華人民共和國的一部分，或者解放軍飛機船艦，進入到台灣的領空，這些都是主權的侵犯。

賴清德今接受友台專訪。（圖/總統府提供）

其次，賴清德指出，對台灣國家認同的混淆威脅，所以現在過去在野黨講，九二共識是一中各表，但現在中國大陸已經不講各表了，而是基本上就是「一中同表」，而那就是國民黨前主席洪秀柱的路線，另外，在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

賴清德進一步指出，第三個是中國大陸不斷地對軍方，不管是現役軍人，或者是退役軍人的滲透，並吸收成為間諜，所以可以看到這段時間以來，不管檢調單位偵辦了許許多多的間諜案，法官和法院的判決也越來越重。

賴清德稱，第四個是因為台灣人民本來就是很善良，希望能夠透過交流合作，增進雙邊的情誼，但是中國大陸很可惜，利用交流的時候，來進行滲透跟統戰的目標，最常見的就是邀請台灣的村里長、民意代表、或者是社團、宗教等等去交流，然後賦給予其政治任務，來進行台灣社會的影響。

最後，賴清德說，第五個威脅是因中國大陸設立共融區域、融合區域、吸引台商和年輕人過去，他想這五大威脅，對台灣的影響來講都非常大，所以戰爭已經在進行了，他想台灣當然面臨的威脅最大，範圍也最廣，影響的程度也最深，「所以我們一定要保護我們的國家，我們絕對不能夠被中國併吞，我們好不容易建立起來的，包括經濟成果、民主成果，還有人民的生活方式，這個我們絕對不能夠放棄」。

