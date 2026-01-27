揭霍諾德穿紅衣爬101幕後故事 賈永婕笑曝製作人憂政治敏感

美國攀岩奇才霍諾德穿紅衣徒手登頂台北101，賈永婕透露背後小故事。（取自賈永婕臉書）





美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登頂台北101，震撼全球。台北101董事長賈永婕事後也陸續發文，完整揭露背後故事。她今（27日）再分享霍諾德為何決定身穿紅色衣服攀爬，也坦言外國團隊其實曾擔心「紅色」會有政治敏感疑慮，讓賈永婕忍不住笑著要對方放心，在台灣，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，「只是我也沒想到，拍出來的畫面會這麼好看！」

賈永婕今發文透露，製作人其實曾來特別找她聊霍諾德攀爬當天要穿什麼顏色，當時她第一個反應是「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊！」結果對方說霍諾德最喜歡紅色，但突然支支吾吾了一下，原來團隊是在擔心「紅色會不會被解讀成某種政治立場」。

廣告 廣告

賈永婕坦言，當下自己覺得莫名好笑，看到一個外國製作人這麼認真替她擔心台灣的政治敏感度、怕她難做。因此自己也大方回應「放心，在台灣，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮，我舉雙手雙腳贊成他穿紅色攀爬」。而她自己也沒想到，紅色拍出來的畫面會這麼好看。

最後，賈永婕也自爆，家族群組「賈懂不懂」成員最近常要求她別再發文，擔心她人氣正旺、會一不小心被討厭。但賈永婕也直言：「討厭我的人，不會因為我不發文就突然喜歡我。我一直發文，他們一定會更討厭我—但也真的，拿、我、沒、辦、法」，並配上鬼臉表情，表達不在乎酸民看法。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

卓榮泰稱「霍諾德登台灣101」 蔣萬安開戰：所以我是台灣市市長？

曝霍諾德攀101差點喊卡 賈永婕謝「神奇鳳梨」急電蔣萬安、陳世凱求援

霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果