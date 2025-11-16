揭露中製AI內建審查系統 國安局：涉台內容「統戰味」濃厚

國安局長蔡明彥。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 生成式AI應用迅速擴大，但背後資安與認知風險引發各國高度關注。國安局今（16）日發布最新檢測結果指出，中國開發的生成式AI語言模型普遍存在「過度蒐集個資」、「內容偏頗」及「網路攻擊風險」等重大安全疑慮，提醒國人慎選相關產品，以避免資料外洩與認知遭操控。

此次由國安局協同法務部調查局與警政署刑事局共同抽驗的五款AI產品，包括「DeepSeek」、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」，從「應用程式」與「生成內容」兩面向評估。結果顯示，所有受測應用程式均被驗出要求位置追蹤、蒐集裝置截圖與設備參數、強迫使用者接受不合理隱私條款等問題。其中，「通義千問」違規達11項最多，「豆包」與「騰訊元寶」各有10項，「文心一言」9項，「DeepSeek」8項，顯示中製AI普遍可能回傳資料至中國伺服器，存在高度個資風險。

在生成內容上，檢測發現中國AI語言模型對涉台議題呈現明顯政治偏誤，包含將台灣描述為「由中國中央政府管轄」、「不是國家」等論述，與中共官方立場一致；同時對「民主」、「人權」、「六四天安門事件」等敏感詞彙刻意排除或掩蓋，顯示有政治審查與資訊操控疑慮。國安局也發現部分模型可在特定情況下產生具煽動性、抹黑或散布不實資訊內容，更可能給出網路攻擊指令與漏洞程式碼，增加企業與公共領域的資安風險。

國安局指出，美國、德國、義大利及荷蘭等國已陸續發布禁用或下架中製AI產品的措施，主因中國企業須遵循《國家情報法》與《網路安全法》，將蒐集的資料提供給政府部門使用，使中製AI恐成跨境情報取得新手段。

國安局呼籲，民眾與企業在使用生成式AI技術時應提高警覺，避免下載具資安疑慮的中製AI應用程式，以維護個人隱私與我國資訊安全。國安局並承諾將持續強化與盟友交流資安情資，掌握跨國威脅動態，以提升國家安全與數位韌性。

