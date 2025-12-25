揭露俄假訊息攻擊 德法駐日大使聯名籲團結捍衛民主

法國駐日大使杜•赫倫 圖：翻攝自法國駐日本大使館的X

[Newtalk新聞] 法國駐日大使杜•赫倫（Béatrice Le Fraper du Hellen）與德國駐日大使席盟德（Petra Sigmund）稍早針對俄羅斯假訊息的威脅，在《日本新聞》（The Japan Times）上發表聯合聲明，呼籲各國團結起來捍衛民主。

兩位大使指出，混合攻擊已成為歐洲不容忽視的現實。俄羅斯和其他一些國家利用假訊息作為戰略武器，破壞民主政體穩定，削弱公眾信任。當莫斯科試圖削弱對烏克蘭的支持時，歐洲資訊空間與印太地區局勢發展之間的密切聯繫顯露無疑。安全、繁榮，甚至我們所面臨的混合威脅，在這些地區都日益交織在一起。

與法國當局的類似調查結果一致，德國近期完成了一項針對虛假資訊的國家溯源調查，認定俄羅斯聯邦是「風暴1516」行動的幕後策劃者。行動的目的顯而易見：影響聯邦選舉，從內部破壞民主制度。行動利用深偽影像、假的新聞平台和捏造的「調查」，散佈針對政治候選人的毫無根據的指控。據德國情報部門稱，該行動由俄羅斯軍事情報總局（GRU）透過其下屬組織協調實施，這些組織在其指揮和資助下運作。

法國和德國當局在另一起案件中也得出了類似的結論，認定攻擊者是與俄羅斯總參謀部情報總局有關聯的駭客組織APT28。在法國，該組織被認定自2021年以來對奧運、公共基礎設施和多個國家機構發動了攻擊。這些調查結果與德國對GRU主導的網路攻擊的歸因一致，證實了莫斯科策劃的敵對幹預行為具有持續性。此類行動不僅危及單一國家，也削弱了民主社會的集體韌性。

德法兩位大使指出，這些發現標誌著一個關鍵步驟。公開歸因能夠揭露敵對行為者，維護透明度，並加強威懾：那些操縱和欺騙他人的人必須明白，他們的行為不會逍遙法外。歸因不僅僅是一個技術過程；還能建立人們對可靠資訊的信任，保護自由媒體的公信力，並幫助公民了解虛假資訊宣傳活動的幕後黑手以及分裂是如何被煽動的。透過提升媒體素養和透明度，賦予人們識別和阻止虛假訊息傳播的能力。

針對俄羅斯近期採取的混合行動，歐盟外交部長理事會於12月15日對12名個人和2個實體實施了新的制裁，並擴大了製裁範圍以確保追究責任。其傳遞的訊息很明確：任何威脅歐盟安全的人都將承擔後果。歐盟及其成員國將繼續運用一切可用手段，保護、預防、嚇阻並應對此類惡意行為。

德法兩位大使指出，俄羅斯的行為展現出侵略性強權的姿態，為了達到統治目的不擇手段，甚至不惜欺騙。公開揭露這類行為者不僅關乎真相，更關乎捍衛自身安全。

兩位大使表示，法國和德國與日本及其他夥伴一道，共同捍衛民主的韌性。民主國家必須適應變化、銳意創新、精誠合作，以維護資訊的完整性。透過對抗那些企圖分裂我們的人，我們才能確保公開、知情的公共辯論在這些攻擊中變得更強大。

