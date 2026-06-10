揭露從政初心 鄭朝方手持念珠：趙姆姆要我繼續照顧原鄉

民進黨中執會今通過竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

民進黨今（10）日下午徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭透露，他的從政初心是一位義大利籍修女趙秀容，其綽號為「趙姆姆」，並在新竹縣尖石鄉奉獻超過60年。他說，趙姆姆交給他手尾念珠，希望他繼續照顧原鄉、照顧新竹縣，他今天特地放在手上，「彷彿她就跟我在一起」。

民進黨今下午召開新竹縣長提名記者會，鄭朝方被媒體目擊，在記者會時手持念珠。他分享，趙姆姆29歲隻身來到台灣，並選擇走進尖石沒有水、沒有電的偏鄉，而「她可以說是我從政的初心」。他說，他在20多年前認識趙姆姆，並告訴他如何照顧偏鄉的孩子，也創辦一個幼兒園。

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鄭朝方指出，那是尖石後山的黑暗部落，而趙姆姆一碗湯溫熱了一片山頭，並於去年4月25日，把手尾念珠交給了他。他說，「我那時候不懂，但我現在懂了」，趙姆姆希望他繼續其未盡之路，照顧原鄉、照顧新竹縣，這應該是「她要傳遞給我的愛」。他今天特別把這個祈禱念珠放在手上，「彷彿她就跟我在一起」。

民進黨中執會今通過竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。圖為民進黨主席賴清德和鄭朝方在記者會相互握手。 圖：張良一/攝

另談及竹北市長佈局是否會跟時代力量合作，鄭朝方回應，接下來會持續跟各鄉鎮市長來做更多爭取，也會持續推進，而目前縣議員的部分已經大致提名完成。

談及對戰國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩的突破口，鄭朝方指出，把事情做對就是他的底氣，他持續讓縣民朋友看到他帶來的創新、美學。他說，團隊替竹北帶來許多改變，很多臨近鄉鎮市，或者是其他縣市政府在複製竹北的政策、文化活動跟建設，這不難看出。

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