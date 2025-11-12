揭露泰國「信仰商業化」現象 《絕廟騙局》第二季Potato主唱造型丕變

Petch最近除了演出僧侶，其實也在Nawapol的新作《Human Resource》有重要角色。（翻攝自Netflix臉書）

Netflix劇集《絕廟騙局》終於釋出第二季劇照。其中由Potato樂團主唱Pup所扮演的道爾法師，在第一季裡是關鍵角色，在新一季劇照裡，他蓄著頭髮，僧服也換成了一般人的衣服，顯然是還俗了，劇情走向引起影迷猜測。

在第一季《絕廟騙局》中，三位年輕創業者，在新創事業失敗後，為償還債務鋌而走險，決定以網路數據及公關手法改造一座破敗的寺廟，創造聖物、舉辦活動、吸引捐款，讓信仰成為可操作的商業模型，尖銳揭露了泰國當代「信仰商業化」現象。

廣告 廣告

Pup在《絕廟騙局》第二季的造型釋出，已擺脫第一季的法師打扮。（翻攝自Netflix臉書）

三人創業者，演出Game的，為泰國男星Peach（Pachara Marcel Chirathiva），他除了來自泰國著名富豪之家，自己投資的事業Potato Corner等品牌也很成功，近期Peach除了主演《絕廟騙局》之外，在《瘋狂獨角獸》也演出富二代。另一創業者Win，則由因《模犯生》男二走紅的James（Teeradon Supapunpinyol）主演。

Peach（左）和James，第二季面臨更大的宗教與利益剪不斷理還亂的挑戰。（翻攝自Netflix臉書）

至於第一季中的另一關鍵僧侶Ekkachai法師，則由Petch（Paopetch Charoensook）所演出，Petch的新作為《Human Resource》，電影描繪女性在面對生育時的眾多心事與隱藏壓力，由知名泰國導演Nawapol所執導，而Petch演出的就是女性身邊那個天真的老公。《絕廟騙局》集結了泰國新一代好手演員，將於12月4日上線。

更多鏡週刊報導

《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞

李沐、曾敬驊「散步偷牽手」粉紅花絮公開 製作人也狂嗑：到底牽不牽！

五角大廈宣稱《炸藥屋》情節不實 導演跟編劇回應了