揭露泰國「信仰商業化」現象 《絕廟騙局》第二季Potato主唱造型丕變
Netflix劇集《絕廟騙局》終於釋出第二季劇照。其中由Potato樂團主唱Pup所扮演的道爾法師，在第一季裡是關鍵角色，在新一季劇照裡，他蓄著頭髮，僧服也換成了一般人的衣服，顯然是還俗了，劇情走向引起影迷猜測。
在第一季《絕廟騙局》中，三位年輕創業者，在新創事業失敗後，為償還債務鋌而走險，決定以網路數據及公關手法改造一座破敗的寺廟，創造聖物、舉辦活動、吸引捐款，讓信仰成為可操作的商業模型，尖銳揭露了泰國當代「信仰商業化」現象。
三人創業者，演出Game的，為泰國男星Peach（Pachara Marcel Chirathiva），他除了來自泰國著名富豪之家，自己投資的事業Potato Corner等品牌也很成功，近期Peach除了主演《絕廟騙局》之外，在《瘋狂獨角獸》也演出富二代。另一創業者Win，則由因《模犯生》男二走紅的James（Teeradon Supapunpinyol）主演。
至於第一季中的另一關鍵僧侶Ekkachai法師，則由Petch（Paopetch Charoensook）所演出，Petch的新作為《Human Resource》，電影描繪女性在面對生育時的眾多心事與隱藏壓力，由知名泰國導演Nawapol所執導，而Petch演出的就是女性身邊那個天真的老公。《絕廟騙局》集結了泰國新一代好手演員，將於12月4日上線。
更多鏡週刊報導
《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞
李沐、曾敬驊「散步偷牽手」粉紅花絮公開 製作人也狂嗑：到底牽不牽！
五角大廈宣稱《炸藥屋》情節不實 導演跟編劇回應了
其他人也在看
女神黑化！《親愛的X》金裕貞演活「反社會惡女」登7國串流No.1
韓國女星金裕貞在新劇《親愛的X》中飾演「反社會惡女」，外表美麗卻內心狠毒，為達目標不擇手段，與金永大上演一段驚悚殘酷的愛情故事。金裕貞突破清純形象的演出獲得觀眾好評，該劇更登上包含台灣在內的七個國家串流榜首！另一部韓劇《你旁觀的罪》則由全少妮與李瑜美主演，講述兩位家暴受害者共同向施暴者展開極端復仇的故事，劇情精彩刺激，讓觀眾看得停不下來。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
羅志祥驚吐「對憲哥失望」當面揭多年心結！ 吳宗憲曝黃明志案發前才見面：旁邊是謝侑芯
羅志祥驚吐「對憲哥失望」當面揭多年心結！ 吳宗憲曝黃明志案發前才見面：旁邊是謝侑芯娛樂星聞 ・ 14 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 23 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 2 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前
ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖
藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽女人我最大 ・ 2 天前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 23 小時前
陳意涵「拍片太會扭」被導演要求克制一點！她狂虧：好看到根本演不出來
《陽光女子合唱團》是由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙、編劇呂安弦以及黃金團隊再次強強聯手打造的年底跨年鉅作！今天特別發布了首支預告，精彩的內容非常吸睛，從預告一開始孫淑媚開始唱起「身騎白馬」就有石破天驚的氣勢，然後一連串各出奇招的互嗆和雙方人馬的比拼，可以看到這個《陽光女子合唱團》彼此之間如何從看對方不順眼，最後因為一個純真小孩的臉龐，她們放下所有的隔閡，唱出最溫暖的歌聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 13 小時前
全智賢「婚姻故事」破天荒首曝光！罕見暢談相親經過 揭露演藝圈唯一閨蜜是她
「韓流女神」全智賢出道28年以來，破天荒的YouTube首秀，貢獻給了《來自星星的你》的「同窗好友」洪真慶，令所有人都非常吃驚，因為以前的她在發布會一宣傳完作品，幾乎就消失無蹤，根本連電視綜藝都不會上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前