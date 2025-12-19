揭露營造業職災！洪申翰點名兩大龍頭 明年砸6億啟動職場減災

勞動部長洪申翰( 右2 )與職安署署長林毓堂( 右1 )、內政部國土署長吳欣修說明共同合作強化源頭減災及人員訓練。徐筱嵐攝



近年來重大職災死亡事件頻傳，勞動部今（12/19）日宣布自2026年元旦起，啟動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，將投入6億元的經費，首波即鎖定職災風險最高的營造業。部長洪申翰表示，除了擴大「重大職業災害公開網」相關資訊，以及高職災高違規工程名單，明年將設立全國營造廠商職安衛履歷平台，預計2027年1月上路，力拼2030年職災減半目標。

勞動部長洪申翰今天與職安署署長林毓堂、內政部國土署署長吳欣修共同說明減災策略重點。洪申翰指出，我國重大職業災害死亡人數從2014年的346人，到去年已降至287人，其中，被視為風險最高的營造業，人數從168人降至145人，每年平均仍奪走約150條人命，占全體重大職災的一半。

勞動部長洪申翰(左2起)、職安署長林毓堂、內政部國土署長吳欣修在記者會上說明未來共同合作強化源頭減災及人員訓練。內政部提供

洪申翰也點名發生重大職災的興富發集團、寶佳集團，他說，興富發的建案近五年發生7件重大災害，造成7人死亡，而寶佳的建案則有9件重大災害，造成9名工人身亡。另外，台中全聯倉儲去年12月19日發生大火，更造成勞工9死8傷。

洪申翰指出，營造業的工安現況存在許多根本性的結構問題，包括業主工安投資不足、缺乏選商機制、工程層層轉包以及人員缺乏危害意識等，反映出營造減災單，不能只靠勞動檢查及處分，已經面臨到瓶頸，需要尋求更積極的減災作為。

職安署署長林毓堂說明，研究發現英國、日本、新加坡等國家能突破職災瓶頸的關鍵，在於制度改變與源頭管理，是要將防線前推至規劃、設計階段的風險管理，除了大幅翻修職安法之外，一併提出「強化職場減災行動計畫」。

在營造業方面，將透過三項具體措施來翻轉，一是推動源頭防災，要求工程業主在規劃設計階段就要做風險評估，讓安全從一開始就被納入，減少後續施工的風險；二是推動全員工安，計畫在三年內將「台灣職安卡」訓練人數提升至50萬人次，確保勞工具備基本安全知識。

三是建立職安履歷，將與國土署合作建置「全國營造廠商職安衛履歷平台」，公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，讓資訊像信用紀錄一樣透明，強化社會監督，提升重視工安廠商的競爭力，並促使忽視勞工安全的業者被市場淘汰。

營造業職災死亡人數占整體比例超過5成。資料照

洪申翰表示，為了讓外界更瞭解職災發生的情形，明年起將擴大公開重大職災案件的完整資訊，包括工程業主、營造廠及各級承攬商的名稱、災害原因，以及違反法令都會一併公布，並按季公布各縣市重大職災的統計數據。

勞動部也同步公布各縣市營造災害死亡統計，截至11月30日為止，今年死亡人數縣市的前3名依序為新北市、台中市及桃園市，與2024年相比，台北市、台中市、苗栗縣及台東縣為死亡人數增加的縣市。

面對劣質廠商，身為主管機關的國土署是否有強硬手段？署長吳欣修直言，工地最常見的問題是層層轉包，過去廠商都等著罰錢了事，最有嚇阻力的方式還是「停工」，將會定義哪些項目符合停工範圍，未來升級建築工地施工勘驗機制，並與勞動部合作強化各項重點抽查項目，透過地方建築管理與職安主管機關共同辦理「聯合重點抽檢查核」。

