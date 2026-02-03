揭露貪官逼死教授！名記者劉虎遭刑拘 財經網紅老蠻在港被捕帳號全刪

國際中心／綜合報導

中國當局近期加強言論管控。（圖／資料照）

中國當局近期加強言論管控，知名調查記者劉虎因聯手揭露四川官員惡行，於2日遭成都警方以涉嫌「誣告陷害」及「非法經營」罪刑事拘留。同時，長期在香港分析中國財經局勢的自媒體「老蠻頻道」也傳出遭指控危害國安被捕，社群帳號全數被迫清空。接連的整肅行動顯示北京對異議聲音零容忍，引發外界對新聞與言論自由的高度憂慮。

據社群平台X推主「李老師不是你老師」引用多方消息指出，中國調查記者劉虎因與自媒體人巫英蛟聯合發布一篇題為《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》的文章，觸怒當局。成都市公安局錦江區分局隨即於2日發布警情通報，宣稱劉虎與巫英蛟涉嫌「誣告陷害罪」與「非法經營罪」，目前已依法對兩人採取刑事強制措施，並關押於成都市看守所進行立案調查。

針對此案，時事評論員「蔡慎坤」分析，這並非劉虎首次因言獲罪。早在2013年，劉虎便曾因被指控製造謠言、誹謗及尋釁滋事等罪名遭北京警方逮捕。蔡慎坤認為，在當前中國主流媒體對社會問題集體失聲的背景下，自媒體幾乎無法發揮監督公權力的作用。當局此次高調通報，意在將案件「做實」，劉虎身為資深調查記者雖對風險心知肚明，但此次處境恐怕極不樂觀。

就在境內記者遭整肅的同時，境外的言論空間亦遭壓縮。X推主「破幕推牆」爆料，長期居住於香港、以犀利數據分析中國經濟聞名的YouTuber「老蠻頻道」，日前疑遭香港警方以「危害國家安全」為由拘捕。「破幕推牆」指出，當局認為老蠻製作的「紅色中國」系列內容直接戳破了中國的經濟泡沫，被視為涉及煽動顛覆。據悉，老蠻被捕後被迫銷毀並清空所有YouTube與X帳號的內容，過往的分析影片瞬間消失。

觀察人士指出，這兩起事件標誌著中國政府對言論控制的手段已全面升級。從境內的實體抓捕到香港的國安法執法，當局正試圖斬斷所有批評經濟或政治的聲音。評論警告，香港已不再是過往的避風港，反而成為北京對付異見人士的前哨基地，呼籲仍在港的民運人士應審慎評估自身安全。

