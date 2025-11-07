揭露一年多前的重大死傷案! 16死39傷 央視報導四川自貢九鼎大樓大火

2024 年 7 月 17 日傍晚，四川自貢市九鼎大樓發生重大火災事故。根據《CCTV法治在線》報導，火警於當日晚間 6 時許發生，至晚間 10 時 20 分明火才被完全撲滅。 圖：翻攝自 界面新聞

[Newtalk新聞] 2024 年 7 月 17 日傍晚，四川自貢市九鼎大樓發生重大火災事故。根據《CCTV 法治在線》今 2025 年 11 月 7 日報導，火警於當日晚間 6 時許發生，至晚間 10 時 20 分明火才被完全撲滅。消防人員共從現場救出並轉移 91 名被困者，其中 16 人不幸遇難， 39 人受傷。經初步調查，事故起因為一名廢品回收人員僱用無證工人，違規進行氣割作業時引燃超市庫房可燃物，最終造成嚴重人員傷亡與財物損失。

調查顯示，當日下午 6 時左右，工人在大樓 1 層使用氣割設備拆除停用自動扶梯踏板時，產生的高溫熔渣滴落至負 1 層超市庫房，引燃可燃物。火勢在中庭「煙囪效應」作用下迅速蔓延，短短兩分鐘內便全面失控，濃煙與烈焰由負 1 層一路竄升至 5 層台球廳。

事發時，施工人員曾試圖用水盆滅火，但未能控制火勢。當晚 6 時 14 分左右，作業人員陸續將氣瓶及工具搬離現場，隨後整棟大樓已被火光吞噬。

根據官方調查，九鼎集團當時委託從事廢品回收的劉某建拆除大樓內 4 部停用自動扶梯及防火捲簾，但未經任何動火審批，且施工人員無專業拆卸資質。更令人震驚的是，大樓中庭結構存在多項嚴重違規：負 1 層與 1 層間以聚苯乙烯泡沫夾芯彩鋼板隔開並作為營業區使用，中庭橫梁、立柱、樓梯及自動扶梯底部與側面均覆以木質與泡沫板材，多處防火捲簾被拆除，消防設施亦無法聯動，使整棟建築猶如「巨型燃料箱」。

火勢爆發後僅短短兩分鐘，大樓中庭全面起火。令人唏噓的是，雖然起火點位於地下 1 層，但 16 名遇難者全部集中在 5 層，顯示濃煙與高溫在密閉空間內的極端致命性。

建築中的閒置區域堆放大量橡膠、塑膠、泡沫地墊等可燃物品。 圖：翻攝自 新京報