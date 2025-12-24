揭非醫師者做侵入性醫美手術 陳昭姿：已要求醫事司進行相關調查

陳昭姿表示，嚴管醫美不是為了限制產業發展，而是為了確保每一位民眾清楚知道「誰有資格動刀、誰必須負責」。（圖／取自陳昭姿臉書）

侵入性醫美手術，竟然可以讓非醫師者「隨便做」。民眾黨立委陳昭姿今（24）日指出，醫美爆爭議已經不是第一次，這一次她收到吹哨者的影片，清楚的呈現謝姓醫師與其配偶陳姓護理師同時進行抽脂的侵入性手術。

陳昭姿說，抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，但現實卻出現非醫師實際動刀，罔顧民眾的性命安全。她要強調的是，醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。

陳昭姿表示，近期衛福部規劃修正的《特管辦法》，將醫美手術分級處理，她給予正面肯定，但此次案件中，可以看到第一線執行現場，仍存在許多稽查上的漏洞。醫美不是單純的消費行為，而是具有風險的醫療行為。

陳昭姿強調，嚴管醫美不是為了限制產業發展，而是為了確保每一位民眾清楚知道「誰有資格動刀、誰必須負責」。

陳昭姿說，已將相關檢舉資料提供給醫事司，並且要求進行相關調查及追究責任，勿讓人民追求美麗的同時，卻要拿性命作為賭注。

