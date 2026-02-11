揭高金素梅涉貪案「灰色鍊金術」吳靜怡：別再消費善良的原住民

無黨籍立委高金素梅涉貪被限制出境出海。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪案，指揮調查局國安站搜索並約談高金素梅等人到案說明；凌晨移送北檢複訊時，高金素梅身體不適，檢察官諭知限制出境出海，擇期再訊問。對此，時事評論員吳靜怡揭開高金素梅的「灰色鍊金術」，痛批「國民黨就像是幫小偷喊警察搶劫！」呼籲高金素梅別再消費善良的原住民。

吳靜怡發文寫道：「高金素梅的案子，據報導，涉及範圍包含前辦公室、現任辦公室、外圍協會、配合廠商全面入列，這是一個『多軸、結構化、長期運作』的案件，協會負責收錢與過水，服務處負責人頭與行政掩護，廠商負責開立不實帳目，前後任辦公室人員彼此銜接，形成『明修棧道，暗度陳倉』的一條去中心化卻高度協調灰色鏈金術！」

吳靜怡指出，高金素梅服務處在案件中被懷是疑扮演人頭、文件、資源調度的中樞，檢調目前鎖定的「三條主線」，一案多軸、彼此可串，1、詐領助理費，檢調認定疑涉以人頭詐領助理費，涉犯方向包括貪污治罪條例相關罪名及偽造文書等 這條主線牽動最多前任、現任辦公室人員。

吳靜怡續指：「2、違法發放快篩試劑 ，涉以人頭方式違法輸入中國製快篩，並由地方端協助發送，涉及《醫療器材管理法》等偵辦方向，誰募集、誰保管、誰發、發給誰、是否有對價或選務目的？」吳靜怡接著強調：「重點就是有沒有涉及中資！觸及國安紅線！」

吳靜怡提到：「3、協會補助款與活動發票浮報，關鍵載體為「台灣原住民多族群文化交流協會」，檢調懷疑2015–2018年間，協會以辦理活動名義向政府機關或國營企業申請補助，並以不實發票、浮報費用 等方式詐領，補助來源包括原民會、台電、中油等。」

吳靜怡質疑：「檢調長期追蹤，掌握其金流（助理費、補助款）、物資（快篩）、認證（前/現任辦公室與地方網絡）、組織協會，這四條線任何兩條一接上，就足以擴大成『三十路搜索』的能量規模，不足為奇。全台灣，藍營的屏東黨部到新黨的組織都有『廈門寶太生物科技』快篩劑相關案子，這兩年都在辦，這背後是否和中國福建統戰單位有所連結？」

吳靜怡直言：「『廈門寶太生物科技』代表的是普通企業還是協助選戰配發物資的介選單位？高金素梅搞不好是目前看起來第一個知名政治人物涉入，但她不是唯一一個。住在陽明山豪宅的高金素梅請不要一再消費善良的原住民，更不應該利用原住民朋友詐財！檢調這次一定要勇敢執法，立院辦公室猶如詐財中心，韓國瑜應該還給立法院一個純淨的環境。」

