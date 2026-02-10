揭高金素梅遭搜索關鍵意涵！趙曉慧：觸碰「這紅線」沒免死金牌

政治中心／劉宇鈞報導

無黨籍立委高金素梅驚傳遭到檢調搜索。（圖／資料照）

無黨籍立委高金素梅被控違反貪汙治罪條例、涉嫌詐領助理費，她的住家、國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，目前案情尚未明朗。作家趙曉慧分析該事件，她說，這種情況代表檢調已掌握「相當程度」的證據；她也說，無論資歷多深、背景多特殊，只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒免死金牌。

趙曉慧：搜索是刑事訴訟法中的「強制處分」

趙曉慧發文表示，一個立法委員被檢調搜索，這意味著檢調已掌握「相當程度」的證據。搜索是刑事訴訟法中的「強制處分」，檢察官要發動搜索，必須向法院聲請搜索票，而法官會審核證據，確認有「合理懷疑」被告或相關處所存有證據才會核發。雖然《憲法增修條文》規定立委在會期中除非現行犯，否則非經立法院許可不得逮捕或拘禁，但搜索並不在此限。

趙曉慧指出，檢調敢於搜索國會議員辦公室或官邸，通常意味著所涉案件（如貪污、收賄、洗錢或國安案件）已經到了必須保存證據、防止湮滅證據的關鍵階段。檢調在進入立法院搜索前，通常會依規定先知會立法院長。這不僅是尊重的問題，也是為了確保搜索過程不會干擾到其他立法事務的進行。

趙曉慧：檢調通常不會是突發奇想

檢調怎麼會盯上一個立法委員？趙曉慧解釋，檢調通常不會是突發奇想，而是經過長期且細緻的佈線與證據積累。銀行端若發現特定政治人物或其助理、家人帳戶有不尋常的大額現金存提，或頻繁的海外匯款，會依法通報調查局洗錢防制處。立委通常不會直接收錢，而是透過助理、親戚或熟識的企業主（白手套）進行利益輸送。一旦白手套的帳務被檢調在其他案件中查獲，順藤摸瓜往往就會燒到立委。

趙曉慧提到，廉政署會定期抽查立委的財產申報，若增加速度與其薪資明顯不符，且伴隨著與特定企業的密集往來，就會進入監控名單。許多案子是因為「內鬨」。合作的企業主覺得被索賄過重，或是政治競爭對手蒐集到了關鍵證據（如音檔、合約副本）。檢調會長期觀察哪些立委在特定的公營事業預算、都市計畫變更、或能源採購案中，表現出異常的「熱情」或特定導向。若有行政官員不滿立委強力施壓（關說），私下保留證據或檢舉，也會啟動調查。

搜索之後事態會如何發展？趙曉慧列出5點：

1.扣押物清點與數位鑑識

扣押物：檢調會帶走手機、電腦、隨身碟、帳冊及相關公文。

行動：隨即進行數位鑑識，還原刪除的對話紀錄（如 Line、Telegram）或電郵。

2.傳喚與複訊（偵訊的馬拉松）

約談：搜索結束後，立委本人及相關助理、證人通常會被帶往調查局（站）進行初訊。

移送檢察署：深夜或隔日清晨，被告會被移送至地檢署由檢察官進行複訊。

法律意義：這是立委防禦的關鍵時刻，律師會介入陪同。檢察官會根據搜索到的證物，與其供詞進行交叉比對。

3.強制處分的決定：交保、限制出境或聲押

複訊結束後，檢察官會根據案情嚴重性做出裁定

具保請回（交保）：案情較輕或證據已保全，裁定一定金額（如 50 萬至數百萬）後獲釋。

限制出境、出海：確保被告不會潛逃海外。

聲請羈押：若檢察官認為被告有串證、湮滅證據、逃亡之虞，且所犯為重罪，會向法院聲請「羈押禁見」。

4.政治效應的連鎖反應

黨紀處分：所屬政黨通常會立即發表聲明。若案情重大，可能面臨停權或開除黨籍。

媒體攻防：雙方陣營會開始釋放訊息，試圖在法律宣判前贏得「輿論審判」。

立法院運作：若該立委遭羈押，其所屬委員會的表決力將受影響，甚至引發政黨協商的變數。

5.後續起訴與審理

偵結起訴：檢察官在數月內完成偵查，若認為罪證明確即提起公訴。

漫長的審判：進入法院一、二、三審，這往往是一場長達數年的「法律長征」。

趙曉慧：觸碰國安或廉政紅線，都沒免死金牌

趙曉慧強調，高金素梅在立院長期扮演關鍵少數，問政風格強悍，也是親北京的政治人物。如果檢調對高金發動搜索，且事由涉及不明資金往來或經濟安全，這可能標誌著賴政府在2026年已將防範境外勢力滲透的法律網，從單純的國安層面擴大到國會議員的行為守則。這是在向外界傳遞：無論資歷多深、背景多特殊，只要觸碰到國安或廉政紅線，都沒有免死金牌。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

