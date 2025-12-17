揭高鐵「車側蓋板高速噴飛」 王鴻薇怒：高鐵螺絲掉滿地

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨立委王鴻薇今(17)日曝最近收到不少內部檢舉，台灣高鐵近期接連爆公安事故，不只曾在行控中心更新工程中，因人為誤剪營運光纖線路，造成列車延誤，還發生列車車側外蓋板在高速行駛的狀態下飛出，結果竟是車側未鎖固造成，怒批「高鐵螺絲掉滿地」。

王鴻薇表示，高鐵最近發生數起公安事故，但是並非全部都被主管機關和社會所知。今天立法院交通委員會質詢，她對此提出質詢，台灣高鐵公司做為台灣交通運輸的標竿，對於公共安全應該更謹慎、發生公安意外更應該公開。

王鴻薇透露，最近收到不少內部檢舉，台灣高鐵於12月2日發生的高鐵通訊系統異常事故，但高鐵早就知道是行控中心更新工程中，人為誤剪營運光纖線路，才造成多站列車延誤，但高鐵卻避重就輕，甚至調查報告要2周才會有結果，鐵道局應該積極了解相關狀況。

13日高鐵又發生設備損害事故，就是高鐵列車在執行列車出場正線試運轉測試，從燕巢總機廠到烏日基地，發現列車有多處刮痕及車側外蓋板遺失，竟然是車側未鎖固所造成，而且遺失數小時後才在高架橋下發現，非常萬幸的是遺失地點在郊外、也沒有人員損傷，不然鋼鐵製的蓋板加上高速狀態飛出，後果難以想像。

王鴻薇指出，因為12月2日的事件還未處理完，12月13日高鐵也未告知交通部鐵道局，甚至質詢時交通部還在狀況外，並怒斥，台灣高鐵公司做為台灣交通運輸的標竿，應更看重國人公共安全，主動向主管機管報告狀況，讓公安意外公開透明，才能精進與改善。





