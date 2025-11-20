揭黃國昌沒招了！媒體人：民眾黨2026選得會比2022還糟

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文19日下午3時和民眾黨主席黃國昌會面。媒體人詹凌瑀說，這場會面實質有意義、有建設性的內容幾乎等於零，看不出藍白要怎麼合；她也說，民眾黨在黃國昌的帶領下，2026恐怕會選得比2022還糟，黃已經沒有別招、只會一直罵。

詹凌瑀今（20）日發文表示，鄭黃會真是會了一場寂寞，兩人除了講講場面話，罵罵民進黨，實質的有意義有建設性的內容幾乎等於零，至少她看不出來藍白要怎麼合。

詹凌瑀直言，黃國昌連準備禮物都完全不用心，沒有先測試過，連燈的按鈕在哪裡、怎麼開都不曉得，實實在在的關燈手，就連介紹禮品時，那個口氣也像在念悼文。

詹凌瑀分析，相較於黃國昌，鄭麗文顯得落落大方、自信滿滿，主客之間的氣場一眼便知。黃就是那個迫切想求鄭的人，因為黃手上沒多少籌碼，除了二月即將成為陽春黨主席並且可能官司纏身之外，真要看民調，相信全國沒有一處的民調是白大於藍，特別是過了濁水溪，黃向來看不起的中南部「鄉下地方」，是要拿什麼跟組織綿密的國民黨比？

詹凌瑀提到，就連兩黨主席帶出場的人馬，層級也是高下立判，完全不是同一個檔次。國民黨伴隨出席的是李乾龍、李哲華這樣的組織老手，外加立院總召傅崐萁，以及法學常識也不輸黃國昌的吳宗憲。至於民眾黨一同出席的人，有哪個是上得了台面的？

詹凌瑀強調，兩黨會面的陣仗一字排開，虛實一眼便知，「我甚至認為，2026的民眾黨在黃國昌的帶領下，選得會比2022還糟，他除了一直罵罵罵之外，沒有別招，比柯文哲還要弱上不知道幾倍」。

