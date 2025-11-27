揭黃國昌訪日是想蹭台派！吳靜怡：虛有其表想撿便宜的爛草莓

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌25日率民眾黨青年團出訪日本，展開4天訪問行程。時事評論員吳靜怡今（27）日說，黃國昌訪日目的，只是選舉到了想蹭台派，黃把民眾黨經營成「沒有組織、沒有里長、沒有長期深耕」的三無政黨，就像是顆虛有其表想撿便宜的爛草莓！

吳靜怡發文指出，黃國昌訪日外表是外交，實質是選舉到了想蹭台派，日本議員說的是「挺台」，而不是「挺民眾黨」！自民黨眾議員當著黃的面說出「我們都是挺台派」，這代表雙方會面是台日深厚友情的互動，而非屬於民眾黨在國際上的重大突破，據消息傳出，此次拜會還是由外交部或相關小組牽線，為何黃急著「把外交放大」？

吳靜怡提到，民眾黨正在台北市六大選區喊出「每區提名」，需要形塑政黨國際化與中間理性的意象，吸引泛綠科技族群與白領選民，黃國昌這次日本行似乎想展現不只有自誇木村拓哉外型，還有日文的國際溝通能力，怪不得被涉外人士評為像是過水與造勢。

吳靜怡認為，這樣的造勢就是想要遮掩黃國昌正面臨國民黨新北市、台北市紛紛表態議會席次要單獨過半的困境，雙北兩黨支持者重疊度高達六成五，根本就是藍白零和戰場，當藍白互搶中間選民，民進黨可能因此漁翁得利。

吳靜怡分析，國民黨企圖要在南部積極防守綠營，而不是因為「藍白合」協商中繼續放空，特別辦法明訂過去在艱困縣市得票超過百分之三十五以上可直接被徵召，這等於為柯志恩、謝龍介、王育敏、蘇清泉開綠燈，這也預告民進黨初選完成正式提名後，藍綠就會馬上進入開戰，根本沒人要理民眾黨的火車何時要開。

吳靜怡強調，黃國昌練了一身八塊肌，但就是把民眾黨經營成「沒有組織、沒有里長、沒有長期深耕」的三無政黨，現在更像是一顆虛有其表想撿便宜的爛草莓！

