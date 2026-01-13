揭黃國昌赴美真實目的！周偉航：他2月1日後恐被境管

政治中心／劉宇鈞報導

立委任期只到1月底的民眾黨主席黃國昌突然宣布率團訪美，還稱要談關稅跟軍購。時事評論員周偉航說，黃國昌此行是看有無機會見到美方議員，也有可能是有新的金主出現；他也說，黃恐怕心裡有數，知道在2月1日後或許會被境管。

周偉航12日在節目上笑稱，黃國昌去美國只有一個目的，就是想見美國總統川普，若黃見不到，一定會把責任怪給總統賴清德、認為是賴的阻饒，等到黃回來台灣之後，肯定就會要賴出來面對，開始鬼吼鬼叫。

周偉航認為，黃國昌此趟美國行，要在當地見到一些目前沒在開會的國會議員是有可能的，據他了解是有，而黃赴美有一個重要目的，就是去裝腔作勢，民眾黨最擅長的就是去一些地方拍照，形塑出一種似乎很厲害的樣子，像黃之前到日本跟首相高市早苗的桌子合照，所以在美國找個川普蠟像拍一拍其實也可以。

周偉航指出，黃國昌此行非常特殊，飛行來回各一天、中間只停一天，時間也壓很緊；他還分析，一般來說，除非能見到像川普這樣的大人物，否則就是有新的金主出現。

周偉航直言，黃國昌聲稱要去談關稅等議題，但有關心關稅的人都知道，大家都在等美國最高法院的判決，多數人都認為川普向他國全面課徵關稅會敗訴，「難道你要去喬美國的大法官嗎？」，黃明明2月1日後就沒有立委行程，屆時想去哪都可以，為何現在要趕著出去？恐怕是黃心裡有數，2月1日後會被境管，所以趁還有立委身分時趕著出去。

