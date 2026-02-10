揭黎智英遭判20年仍微笑做「咬蘋果」手勢 港台團體批中國打壓自由「跨境鎮壓」
前《蘋果日報》創辦人黎智英於昨天（2/09）被以香港法院「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名，重判有期徒刑20年，成為中國在香港施行港區國安法以來判處最重的刑期，由於黎智英已高齡78歲，且有心血管疾病，形同遭處終身監禁，旅台港人以及台灣公民團體今天（2/10）在立法院外演出行動劇，譴責中國徹底打壓民主自由。流亡港人「赴湯」透露，黎智英昨天被判刑後，還微笑做出「咬蘋果」的手勢，顯示出他能在黑暗中發光的人格與強大的勇氣，這也是中共最畏懼的。台北市議員苗博雅指出，中國對香港民主的迫害，也一樣針對台灣「長臂管轄」、境外鎮壓，甚至用國安法來恐嚇台灣立委，「這是現在進行式」。
香港法院於昨天（2/09）針對《香港國安法》首宗「勾結外國勢力案」作出宣判，前《蘋果日報》創辦人黎智英被以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名，重判有期徒刑20年。另有6名香港蘋果日報管理層人員以及2名「重光團隊」人員也遭判6年3個月至10年等重刑。
黎智英與香港蘋果日報等新聞工作者遭中國政府與港府判處重刑，引發各方譴責中港政府打壓新聞自由，「香港邊城青年」秘書長Sky馮詔天、流亡港人「赴湯」、台北市議員苗博雅、政大學國發所副教授黃兆年、台灣新聞記者協會執行委員陳虹瑾、資深記者前台灣蘋果報員工李志德、無國界記者組織台灣分會理事長Aleksandra Bielakowska 白奧蘭、台灣青年世代共好協會理事長張育萌以及經民連智庫研究員高鉦詠等人，今天上午在立法院群賢樓大門口舉行記者會，嚴厲譴責中港政府抹殺真相，打壓自由。參與記者會的人員並且演出行動劇，扮演黎智英的志工被關在牢籠內，Sky與赴湯等人努力解開扮演黎智英身上的枷鎖束縛，象徵追求自由的人，要拒絕中港政府對黎智英等人的這場卑劣政治的審判，要在威權的陰影上斬斷不公義的枷鎖。
流亡港人「赴湯」表示，對於中共利用港區國安法對黎智英重判20年、對蘋果日報其他高層判處7年到10年，對於一位為香港民主奉獻一生的人來講，這不是監禁，這是一場殘酷的政治私刑。
赴湯說，除了表達憤怒以外，還要分享一個從法庭裡面傳出來關於勇氣的故事。現在香港民眾連要進入法庭旁聽，都是一件非常困難的事情，隨時會受到打壓、批捕。而在這樣惡劣的環境下港人仍記錄到一個很珍貴的瞬間，黎智英先生在聽到他被捕20年以後，他明知道自己很大機會已經沒有辦法活著離開這個監獄，但依然他對旁邊的人微笑，甚至做出一個「咬蘋果」的手勢。法庭內很多人聽到黎智英遭判20年以後都哭起來，但是黎智英的太太反而是微笑轉身去安慰他們、握住他們的手，叫他們不要太傷心。赴湯說，這也讓他想起一些令人尊敬的台灣民主前輩，在威權統治底下走上刑場之前留下的不是哀愁而是坦蕩的笑容。
赴湯表示，今天在黎智英先生身上看到同樣的表現，「到底一個人的信念有多強大，才能夠明知自己餘生可能要在監獄中度過，依然對極權顯現出最溫柔也最堅定的交鋒。這顯示出中共最懼怕黎智英的不是他的財力、影響力，而是害怕黎智英於黑暗中發光的勇氣與人格。
赴湯表示，在此要向國際社會發出最嚴正的呼籲，黎智英案不單只是香港的事情，且是全球民主力量對抗集團的最前線，正如台灣前輩曾經走過的抗爭之路，香港人現在正經歷最寒冷、黑暗的冬夜。赴湯也代表流亡港人，請求所有的民主國家，對主導者的政治審判，破壞法治的法官、相關官員實施精確的制裁。
「香港邊城青年」秘書長Sky馮詔天指出，黎智英先生被判處重刑，絕非單一個案，而是一場政治示範。政權試圖向世人展示，新聞報導、事實陳述與國際聯繫，原為「新聞自由」，皆可被隨意重新定義為「國家安全威脅」。對於一位 78 歲的老人處以 20 年刑期，這不是司法判決，而是一個極其嚴厲的政治訊號，去壓制所有異議聲音。
馮詔天說，台灣曾走過白色恐怖的陰影，我們深知：一旦言論自由消失，社會將只剩下謠言與恐懼；記憶會逐漸模糊，甚至遭到篡改。正因為台灣有過這段歷史，今日我們更應理解，香港所發生的並非遙遠的悲劇，而是一套威權治理模式的對外輸出。
馮詔天也指出，事實上，中國對《國安法》的運用早已超越香港邊界。跨境監控、法律恐嚇、政治標籤化，這些手段正指向海外，包括台灣。這宗案件的核心，在於中國透過法律重新定義何謂「勾結外國勢力」，而這套定義將台灣直接捲入其中。
馮詔天強調，中國對黎智英案將新聞運作、資金往來、對外溝通一併納入分裂國家罪名的框架。這意味著目前任何涉及台灣的新聞合作、學術交流或政策對話，在中國的眼中，都有可能被定性為「境外勢力操作」。這不僅影響香港，中共的行為，更壓縮台灣公共領域、民主與自由的空間。
社民黨台北市議員苗博雅也參加記者會聲援黎智英，成為唯一出席的台灣政治人物。苗博雅表示，即使有人會問「現在能做什麼？」但自己仍決定不能缺席這場聲援活動，因爲最重要的意義在於，香港反送中運動已經6年了，台灣公民社會仍高度關心香港的民主自由與法治。
苗博雅質疑中國重判黎智英20年徒刑的正當性，「請問中共提出了什麼樣有說服力的罪證，來告訴你、讓你相信黎智英真的有所謂勾結外國勢力意圖顛覆中國這樣子的罪行呢？」
苗博雅表示，看不到任何足以證明他有所謂的勾結外國勢力足以顛覆中國、危害國家安全的證據。即使這樣，中國仍要以這些罪名來起訴並且定罪，中國要展現的是香港過去引以為傲的法治，現在已經完全被中國摧毀，要展現的是香港的社會從政治、經濟到司法現在已經被中共一手掌控，而黎智英只是那個被中共推上第一線的祭品。
苗博雅指出，要站出來聲援黎智英是因為「要告訴中國，其實他的手法我們看得非常清楚。中國用國安法起訴指控黎智英「勾結外國勢力、勾結境外勢力」其實有個非常重要的目的，就是要斷絕一切國際對黎智英的聲援，包括我們。」
苗博雅指出，今天站在這裡召開記者會很有可能都會反過來變成中共在指控林黎智英確實有跟境外勢力勾結的證據。但不能夠因為恐懼就停止發聲，「因為我們知道這樣子的威脅其實同樣的也正在持續的針對台灣。」
苗博雅表示，中國對自由的威脅絕對不僅止於對於香港、西藏、新疆，中國對自由的威脅是全世界的、是全方面的。中國對台灣的自由的威脅現在也看得相當的清楚所謂的長臂管轄跟境外鎮壓，甚至毫不遮掩地想要運用中國的國安法來恐嚇台灣民選的立法委員，這些都是現在進行式，因此，在社會上有人鄉愿時，更要發出清醒的聲音。
苗博雅也坦言，在台灣的社會未來會有人將黎智英這個案件跟台灣的司法所查處到的共諜的案件做比對、甚至混淆。甚至運用台灣社會所保障的民主、自由與法治，進一步的用他的言論自由來破壞民主。
但苗博雅呼籲，現在在台灣疾呼著新聞自由、疾呼著言論自由，並且毫不留情每天批判台灣的民選政府的人，「請你也用同等甚至更大的聲量，站出來聲援黎智英吧。不要運用著民主社會所保障的民主跟自由，不留情的傷害民主但是面對到真正的邪惡的時候卻選擇噤聲，這是令人非常遺憾的雙重標準。」
更多太報報導
黎智英恐須服刑至96歲！英美、歐盟、聯合國同譴責判刑 港府斥「抹黑香港」
黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為
黎智英遭重判後 黃之鋒、鄒幸彤等異議人士國安案仍待審理
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
被爆與具俊曄爭大S遺產！S媽否認喊「他是我兒子」 小S怒斥造謠
據《鏡週刊》報導，徐媽媽被指在人前與具俊曄互動親密，私下卻因大S遺產問題與女婿產生歧見，甚至傳出找上李靚蕾委任的律師團隊諮詢，並在相關事務上對具俊曄多所防備。消息指出，具俊曄後來也自行尋求法律協助，以維護自身權益，外界形容這段岳母與女婿關係已浮現暗潮。針對...
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
25年式大降13萬，Subaru Outback即將交棒E-Outback告別台灣市場？
在農曆春節假期到來之前，Subaru總代理台灣意美汽車公布了春節營運時間，與此同時也再度針對25年式Outback祭出優惠價149.8萬元，相較於原價162.8萬元等於降價13萬元。比較耐人尋味的是，這款最早由Legacy旅行車衍生而來的跨界休旅車，傳出已經進入出清階段，未來不再引進新年式車型，有可能改由Trailseeker歐規兄弟e-Outback遞補其產品空缺，結束長達20年的在台銷售歲月。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白
郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」
封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」
受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生
近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
「這1種玉米」血糖衝最快！營養師警告：控糖的人最常誤吃 別以為不甜就安全
你是不是也以為，吃起來「不甜」的糯玉米，對血糖比較友善？千萬別被味覺騙了！真相可能讓你大吃一驚。 越不甜的玉米，血糖反而飆越快？ 楊斯涵營養師的美味生活指出，許多正在控糖或減重的人，常誤把玉米當蔬菜拼命吃，結果血糖不降反升。其實，玉米在營養分類上屬於「全穀雜糧類」（澱粉），而且不同品種，對血糖的影響天差地遠！並整理了市面上常見三種玉米的GI值秘密。 ．水果玉米（低-中 GI）：雖然甜，但水分多、總碳水相對低，血糖負荷反而最溫和．甜玉米（中 GI）：最常見的選擇，富含葉黃素，適量吃沒問題．糯玉米（高 GI）：是大魔王！雖然不甜，但幾乎全是極易消化的「支鏈澱粉」，血糖上升速度最快 降低GI值 4大實用技巧 1、澱粉替換術1:1原則：晚餐想吃玉米？沒問題！只要把原本要吃的白飯量減少即可。口訣：吃半根糯玉米=少吃1/4碗飯。2、改變進食順序：千萬別空腹單嗑玉米！先吃兩口青菜、再吃一口肉，最後才吃玉米。讓纖維與蛋白質幫你踩住血糖的煞車。 3、避開「糊化」陷阱：玉米濃湯、玉米糊這類烹煮時間長、已經軟爛的型態，消化吸收極快，GI值很高。建議選擇「保留完整顆粒」的蒸、煮玉米。4、挑選品種：如果可以選擇
妓女淚求「帶我走」！張伯駒賭命救潘素，20年後她成畫壇傳奇
1935年的上海灘，一名妓女懇求張伯駒：「帶我走吧！我還是清白之身！」一場驚動黑白兩道的「贖人」行動，在金錢與軍權的碰撞中，悄然拉開了這段跨越世紀的驚人因緣。當時，名列民國四公子的張伯駒，正試圖從青樓救出年僅19歲的潘素，卻意外捲入軍方權力的漩渦；這場連銀元都失效的死局，最終不得不驚動青幫大亨杜月笙親自出面調停，也從此改寫了中國近代文化史的命運。（記者唐家興）
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......