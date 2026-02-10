揭黎智英遭判20年仍微笑做「咬蘋果」手勢 港台團體批中國打壓自由「跨境鎮壓」

「香港邊城青年」秘書長Sky馮詔天、流亡港人「赴湯」與台灣新聞記者協會等公民團體2026.2.10於立法院群賢樓門口舉行記者會並上演行動劇，聲援香港《蘋果日報》創辦人黎智英記者會，譴責中國打壓新聞自由，並呼籲釋放黎智英。郭宏章攝



前《蘋果日報》創辦人黎智英於昨天（2/09）被以香港法院「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名，重判有期徒刑20年，成為中國在香港施行港區國安法以來判處最重的刑期，由於黎智英已高齡78歲，且有心血管疾病，形同遭處終身監禁，旅台港人以及台灣公民團體今天（2/10）在立法院外演出行動劇，譴責中國徹底打壓民主自由。流亡港人「赴湯」透露，黎智英昨天被判刑後，還微笑做出「咬蘋果」的手勢，顯示出他能在黑暗中發光的人格與強大的勇氣，這也是中共最畏懼的。台北市議員苗博雅指出，中國對香港民主的迫害，也一樣針對台灣「長臂管轄」、境外鎮壓，甚至用國安法來恐嚇台灣立委，「這是現在進行式」。

廣告 廣告

流亡港人「赴湯」2026.2.10於立法院群賢樓門口席聲援香港《蘋果日報》創辦人黎智英記者會，譴責中國打壓新聞自由，並呼籲釋放黎智英。郭宏章攝

香港法院於昨天（2/09）針對《香港國安法》首宗「勾結外國勢力案」作出宣判，前《蘋果日報》創辦人黎智英被以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名，重判有期徒刑20年。另有6名香港蘋果日報管理層人員以及2名「重光團隊」人員也遭判6年3個月至10年等重刑。

黎智英與香港蘋果日報等新聞工作者遭中國政府與港府判處重刑，引發各方譴責中港政府打壓新聞自由，「香港邊城青年」秘書長Sky馮詔天、流亡港人「赴湯」、台北市議員苗博雅、政大學國發所副教授黃兆年、台灣新聞記者協會執行委員陳虹瑾、資深記者前台灣蘋果報員工李志德、無國界記者組織台灣分會理事長Aleksandra Bielakowska 白奧蘭、台灣青年世代共好協會理事長張育萌以及經民連智庫研究員高鉦詠等人，今天上午在立法院群賢樓大門口舉行記者會，嚴厲譴責中港政府抹殺真相，打壓自由。參與記者會的人員並且演出行動劇，扮演黎智英的志工被關在牢籠內，Sky與赴湯等人努力解開扮演黎智英身上的枷鎖束縛，象徵追求自由的人，要拒絕中港政府對黎智英等人的這場卑劣政治的審判，要在威權的陰影上斬斷不公義的枷鎖。

流亡港人「赴湯」2026.2.10於立法院群賢樓門口席聲援香港《蘋果日報》創辦人黎智英記者會，譴責中國打壓新聞自由，並呼籲釋放黎智英。郭宏章攝

流亡港人「赴湯」表示，對於中共利用港區國安法對黎智英重判20年、對蘋果日報其他高層判處7年到10年，對於一位為香港民主奉獻一生的人來講，這不是監禁，這是一場殘酷的政治私刑。

赴湯說，除了表達憤怒以外，還要分享一個從法庭裡面傳出來關於勇氣的故事。現在香港民眾連要進入法庭旁聽，都是一件非常困難的事情，隨時會受到打壓、批捕。而在這樣惡劣的環境下港人仍記錄到一個很珍貴的瞬間，黎智英先生在聽到他被捕20年以後，他明知道自己很大機會已經沒有辦法活著離開這個監獄，但依然他對旁邊的人微笑，甚至做出一個「咬蘋果」的手勢。法庭內很多人聽到黎智英遭判20年以後都哭起來，但是黎智英的太太反而是微笑轉身去安慰他們、握住他們的手，叫他們不要太傷心。赴湯說，這也讓他想起一些令人尊敬的台灣民主前輩，在威權統治底下走上刑場之前留下的不是哀愁而是坦蕩的笑容。

赴湯表示，今天在黎智英先生身上看到同樣的表現，「到底一個人的信念有多強大，才能夠明知自己餘生可能要在監獄中度過，依然對極權顯現出最溫柔也最堅定的交鋒。這顯示出中共最懼怕黎智英的不是他的財力、影響力，而是害怕黎智英於黑暗中發光的勇氣與人格。

赴湯表示，在此要向國際社會發出最嚴正的呼籲，黎智英案不單只是香港的事情，且是全球民主力量對抗集團的最前線，正如台灣前輩曾經走過的抗爭之路，香港人現在正經歷最寒冷、黑暗的冬夜。赴湯也代表流亡港人，請求所有的民主國家，對主導者的政治審判，破壞法治的法官、相關官員實施精確的制裁。

「香港邊城青年」秘書長Sky馮詔天指出，黎智英先生被判處重刑，絕非單一個案，而是一場政治示範。政權試圖向世人展示，新聞報導、事實陳述與國際聯繫，原為「新聞自由」，皆可被隨意重新定義為「國家安全威脅」。對於一位 78 歲的老人處以 20 年刑期，這不是司法判決，而是一個極其嚴厲的政治訊號，去壓制所有異議聲音。

馮詔天說，台灣曾走過白色恐怖的陰影，我們深知：一旦言論自由消失，社會將只剩下謠言與恐懼；記憶會逐漸模糊，甚至遭到篡改。正因為台灣有過這段歷史，今日我們更應理解，香港所發生的並非遙遠的悲劇，而是一套威權治理模式的對外輸出。

馮詔天也指出，事實上，中國對《國安法》的運用早已超越香港邊界。跨境監控、法律恐嚇、政治標籤化，這些手段正指向海外，包括台灣。這宗案件的核心，在於中國透過法律重新定義何謂「勾結外國勢力」，而這套定義將台灣直接捲入其中。

馮詔天強調，中國對黎智英案將新聞運作、資金往來、對外溝通一併納入分裂國家罪名的框架。這意味著目前任何涉及台灣的新聞合作、學術交流或政策對話，在中國的眼中，都有可能被定性為「境外勢力操作」。這不僅影響香港，中共的行為，更壓縮台灣公共領域、民主與自由的空間。

社民黨台北市議員苗博雅也參加記者會聲援黎智英，成為唯一出席的台灣政治人物。苗博雅表示，即使有人會問「現在能做什麼？」但自己仍決定不能缺席這場聲援活動，因爲最重要的意義在於，香港反送中運動已經6年了，台灣公民社會仍高度關心香港的民主自由與法治。

苗博雅質疑中國重判黎智英20年徒刑的正當性，「請問中共提出了什麼樣有說服力的罪證，來告訴你、讓你相信黎智英真的有所謂勾結外國勢力意圖顛覆中國這樣子的罪行呢？」

台北市議員苗博雅2026.2.10出席聲援香港《蘋果日報》創辦人黎智英記者會，譴責中國打壓新聞自由，並跨境滲透台灣侵蝕民主。郭宏章攝

苗博雅表示，看不到任何足以證明他有所謂的勾結外國勢力足以顛覆中國、危害國家安全的證據。即使這樣，中國仍要以這些罪名來起訴並且定罪，中國要展現的是香港過去引以為傲的法治，現在已經完全被中國摧毀，要展現的是香港的社會從政治、經濟到司法現在已經被中共一手掌控，而黎智英只是那個被中共推上第一線的祭品。

苗博雅指出，要站出來聲援黎智英是因為「要告訴中國，其實他的手法我們看得非常清楚。中國用國安法起訴指控黎智英「勾結外國勢力、勾結境外勢力」其實有個非常重要的目的，就是要斷絕一切國際對黎智英的聲援，包括我們。」

苗博雅指出，今天站在這裡召開記者會很有可能都會反過來變成中共在指控林黎智英確實有跟境外勢力勾結的證據。但不能夠因為恐懼就停止發聲，「因為我們知道這樣子的威脅其實同樣的也正在持續的針對台灣。」

苗博雅表示，中國對自由的威脅絕對不僅止於對於香港、西藏、新疆，中國對自由的威脅是全世界的、是全方面的。中國對台灣的自由的威脅現在也看得相當的清楚所謂的長臂管轄跟境外鎮壓，甚至毫不遮掩地想要運用中國的國安法來恐嚇台灣民選的立法委員，這些都是現在進行式，因此，在社會上有人鄉愿時，更要發出清醒的聲音。

苗博雅也坦言，在台灣的社會未來會有人將黎智英這個案件跟台灣的司法所查處到的共諜的案件做比對、甚至混淆。甚至運用台灣社會所保障的民主、自由與法治，進一步的用他的言論自由來破壞民主。

但苗博雅呼籲，現在在台灣疾呼著新聞自由、疾呼著言論自由，並且毫不留情每天批判台灣的民選政府的人，「請你也用同等甚至更大的聲量，站出來聲援黎智英吧。不要運用著民主社會所保障的民主跟自由，不留情的傷害民主但是面對到真正的邪惡的時候卻選擇噤聲，這是令人非常遺憾的雙重標準。」

更多太報報導

黎智英恐須服刑至96歲！英美、歐盟、聯合國同譴責判刑 港府斥「抹黑香港」

黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為

黎智英遭重判後 黃之鋒、鄒幸彤等異議人士國安案仍待審理