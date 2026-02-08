揭「世紀血案」片商背景 林楚茵批：中國人正重寫台灣歷史

台北市 / 綜合報導

電影「世紀血案」爭議延燒，不只導演徐琨華被起底是當年警總發言人徐梅鄰的後代，民進黨立委林楚茵更揭露，製片商負責人蘇敬軾，曾任中國肯德基CEO，質疑「中國人」正試圖重寫台灣歷史；此外，近日也有疑似電影劇本流出，影射已故台獨運動先驅史明就是林宅血案凶手，對此，史明文物館館長藍士博指出，製作團隊不僅沒向史明教育基金會聯繫，也未查證史料，刻意混淆歷史，痛批「這部電影不應該上映」；台北101董事長賈永婕也發文訴諸「當年的當權者」、「想知道真相」，引起迴響。

臉書發文控訴林宅血案主使者隻手遮天，101董事長賈永婕更箭指「當年的當權者」，喊話不要掩蓋真相勇於面對，電影世紀血案爭議延燒，在凶手身分至今未明的情況下，如今社群上還流傳「疑似」劇本內容，將幕後真兇的矛頭，指向已故台獨領導人「史明」施朝暉。

史明文物館館長藍士博說：「在拍攝的過程中，其實電影從來沒有，跟基金會或者是向我本人，以及史明先生的各多好朋友聯繫，在史料上的查證有所匱乏的情況下，那我認為這部電影對於林家人，林義雄先生等等，都是再一次的傷害跟褻瀆。」

史明基金會指出會被指控涉案，完全是案發當時情治單位，刻意栽贓釋放的假線索之一，而不只劇本導演徐琨華背景也被挖出，因為他的爺爺徐梅鄰正是當時的警總發言人，民進黨立委林楚茵更揭露，製片商「費思兔」資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾曾擔任中國肯德基CEO等身分，2019年拍攝的電影「幻術」。

更將前總統李登輝指為幕後指使者，質疑「中國片商」改寫歷史淡化國家暴力，不僅是對受害者的二次傷害，更是中國的認知作戰，立委(民)蘇巧慧說：「我記得我的父親當年在說，當方素敏(林義雄妻子)站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁。」

談起時任美麗島事件辯護律師的父親蘇貞昌，轉述的場景，民進黨立委蘇巧慧忍不住數度哽咽，電影改編歷史傷痛，種種爭議已經掀起各界怒火。

