揭《世紀血案》片商黑幕 林楚茵：中國人+中資正在重寫台灣歷史

《世紀血案》製片商「費思兔」負責人蘇敬軾（左圖，翻攝豆瓣）被起底曾任中國肯德基掌門人，「費思兔」還拍過電影《幻術》，提到台灣曾隸屬中國數百年（右圖，翻攝林楚茵臉書）。



取材自林宅血案的電影《世紀血案》爭議不斷，民進黨立委林楚茵今（2/7）在臉書披露，導演徐琨華，被揭露是警總發言人徐梅鄰的後代。至片商「費思兔」資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官，這部電影是中國的認知作戰，最可怕的是「中國人+中資」正在重寫台灣歷史。

林楚茵在臉書發文表示，《世紀血案》拍的是台灣最沉痛的國家暴力，當事人林義雄仍在世，卻未經授權擅自詮釋他人的痛苦，連演員都是拍完才知道，製作公司與導演竟然裝死神隱非常可惡。

「費思兔」公司資本額僅3萬元。翻攝林楚茵臉書

林楚茵起底製片商「費思兔」資本額僅3萬元，負責人蘇敬軾曾任中國肯德基掌門人、百勝全球副主席、中國事業部主席兼首席執行官。「費思兔」也是之前拍攝電影《幻術》的公司，這部電影的黑歷史不只是票房奇差，更是被質疑扭曲319槍擊案、指涉前總統李登輝是元兇。片頭甚至寫下「台灣曾隸屬中國數百年」，偷渡滿滿的意識形態。

林楚茵續指，《幻術》票房只有200多萬，製片公司「費思兔」沒賺錢，這次《世紀血案》又繼續撒錢找台灣演員拍攝。令人好奇的是，砍頭生意有人做，賠錢生意還不斷投入資金的「中國片商」，到底圖什麼？

林楚茵強調，該片缺乏受害者立場的「自編自演」，劇組嘴上說「沒有意識形態」，但整部片都在改寫歷史、淡化國家暴力、替加害者洗白，這不僅是對受害者的二次傷害，更是中國的認知作戰。

