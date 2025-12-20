揭「彈劾賴清德網站」後台可手動改人數 工程師傻眼：什麼低能連署

政治中心／林昀萱報導

藍白發起網路連署彈劾總統，但沒有審核機制還可重複連署引發群嘲。（圖／翻攝自連署網站）

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白不滿，18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，19日正式提案彈劾總統賴清德，社群上也出現彈劾賴清德連署網站。不過就有工程師發現，網站後台疑似可以透過手動更改連署數字；還有人透過AI模擬UI（使用者介面），發現可自由切換「使用手動設定數字」。

藍白在社群發起彈劾總統，截至20日上午9時已飆破537萬連署，不過實際數字引起質疑。就有網友發現，連署網站只要填姓名和信箱就可以連署，沒有任何審核機制，隨便填上假資料也可以取得連署編號，還可以不斷重複連署。網站瑕疵讓網紅八炯忍不住在社群平台Threads開酸：「名字亂打，信箱亂留也算一份連署呢。難怪現實版的死亡連署這麼多...」

廣告 廣告

有軟體工程師發現程式碼就顯示後台可以手動改數字，在社群平台Threads直言：「什麼低能連署，下去洗洗睡。看要不要做code slicing把Admin的部分切開，或是 SSR，在server 先算一算，大家都比較不尷尬啦。笑死！」另外，還有工程師指出，彈劾賴清德的連署網站，後台程式碼直接暴露在前台，他發現有個按鈕是「使用手動設定數字」，開啟後將顯示手動設定的數字，可自行填寫，關閉則顯示真實連署人數。

網友見狀也開酸：「要不要提醒他們2300萬後要停？」「寫在前端連藏都不藏，笑死」、「早知道連署這麼容易當初大罷免收單子那麼辛苦幹嘛，笑死」、「還直接改到連署破百萬，還在那邊慶祝我整個傻眼，重點是還有人相信…」「我在想用抄襲死亡連署速度也沒這麽快，藍白真的是髒到不行」、「藍白真的很奇怪，不把正事做好，老把精力放在這種奇怪的的地方，結果還是破綻一堆，算了這種能力，乾脆什麼事都別做，做了都是災難」、「這到底是誰寫的啦，廢到笑」。

更多三立新聞網報導

彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的

清楚過不了也要彈劾總統！律師揭「藍白真實意圖」 可能發展曝光

彈劾賴清德網站竟「不用實名」！她傻眼：幫毛澤東、賴清德連署了

藍白喊彈劾賴清德！學者5點開轟：展現「在野獨裁」最佳案例

