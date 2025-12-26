揭「找錢手段」非柯文哲首創 陳佩琪：阿扁、小英、萊爾校長沒嫌疑？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，24日辯論終結，北檢怒斥柯文哲態度不佳，求處重刑28年6個月，全案明年3月26日宣判。柯文哲的妻子陳佩琪質疑，若賣小物的錢都是貪污侵占，那阿扁、小英和萊爾校長難道沒有侵占嫌疑嗎？

柯文哲。（圖／中天新聞）

陳佩琪今天在臉書發文表示，台灣經過這麼多次的選舉了，設公司、開發票、賣小物來籌資金，柯文哲也不是首創，扁帽工廠、小英商號、賴桑小舖等也多有前例可循，若木可的收入都算政治獻金，所有賣小物的錢都是貪污侵占，那阿扁、小英和萊爾校長難道沒有侵占這些政治獻金的嫌疑嗎？

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪指出，木可的盈餘都還留在木可公司裡面，但前述這些已結束掉的公司，請問最終的錢都到哪裡去了？若以檢察官的思維，這都是政治獻金，都有使用規範，唐仲慶檢察官有比照對待柯文哲的標準去查察這些公司嗎？ 司法會如此脆弱、如此不受人民信任，這種「雙標辦案」、「綠能你不能」，就是最大的元兇。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪質疑，犯罪是檢察官說了算？我們的司法竟然是態度比證據重要？沒犯罪也要硬被冠上貪污圖利的罪名，用「莫須有」、「某時地」這種罪名關了一年，還關到差點沒命，請問我們的態度是要有多好？搞了我們一年，我們被整了一年，難道還要跟檢察官說謝謝？「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴、辯論靠瞎掰」，你們有沒有看看自己做了什麼？「台灣人永遠不要忘記司法這一頁！」

