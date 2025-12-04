揭《紐約時報》主持人超狂經歷 胡采蘋：賴清德份量之重，不言可喻

記者李鴻典／台北報導

總統賴清德接受《紐約時報》DealBook Summit主持人專訪，回應國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題，引發高度關注；財經網美胡采蘋表示，今年的名單第一個就是賴清德總統，份量之重，不言可喻。在這個日中外交大戰、美中貿易混戰的時刻，Dealbook這次的邀訪安排是非常重要的表態，台灣受到全世界關注的程度不言而喻。而賴總統的談話也非常成功。一個有水準的國家，一個有水準的政治領袖。

廣告 廣告

賴清德接受《紐約時報》DealBook Summit主持人專訪。（圖／總統府提供）

胡采蘋指出，賴清德總統接受Dealbook Summit視訊訪問，等於是對著整個華爾街講話，因為採訪他的Andrew Sorkin是非常有名的M&A reporter。包括高盛、摩根史丹利、摩根大通，這些大投資銀行，以及對沖基金、投資機構、企業財務長，大家都非常重視Dealbook，《紐約時報》因為不是財經專長的刊物，卻是非常有資源的報社，因此Andrew Sorkin為《紐約時報》創建了Dealbook這個產品線，《紐約時報》跟他本人都是名利雙收。

胡采蘋說明，2011年Andrew Sorkin加入了CNBC的招牌財經節目Squawk Box主持群，馬斯克、巴菲特、黃仁勳、Jamie Dimon隨便訪，因此他在矽谷、在華爾街的人脈是非常強大的，流水的財政部長、聯準會主席、高盛執行長，但Andrew Sorkin永遠在那。

胡采蘋提到，Dealbook Summit每年都會要請當年最有話題性、最熱門的公司和產業，以Andrew Sorkin的人脈真的是各大咖隨便邀隨便上，因此對他來說，不是「大咖就上」，而是「今年應該請誰最好」，不然年年張忠謀大家也是會煩的吧（會嗎？）。

胡采蘋進一步表示，今年的名單第一個就是賴清德總統，份量之重，不言可喻，連美國財政部長貝森特、加州州長紐森都要依照姓名筆畫排列，不然Lai的 L只能排在重量級貴賓的倒數第二名。

胡采蘋進一步表示，今年的名單第一個就是賴清德總統，份量之重，不言可喻。（圖／總統府提供）

今年海景第一排重量級貴賓最大咖的應該是Palantir的執行長Alex Karp，他是哈伯瑪斯的博士班學生，在矽谷菁英的巨大反主流壓力下，最早主張科技業應該跟國家合作，保衛民主體制。

其他來賓還有亞馬遜力捧的AI公司Anthropic執行長、Coinbase執行長、GM執行長，貝萊德執行長等，都是美國相當重量級的公司。

比較具有大眾話題性的來賓包括好萊塢女星荷莉貝瑞，還有今年Charlie Kirk遇刺身亡，他的太太繼承了Turning Point，這次她也有出席。以及第三季財報一出股價一天大漲四成的妖股甲骨文，他們70+創辦人Larry Ellison的兒子David Ellison也受邀出席。

胡采蘋頗析，賴總統的講話非常得宜，非常驚訝的，今年台灣對中國市場的投資，竟然從過去全盛時期整體對外投資的83.8%降到7%，賴總統的發言亮點不少，充分的向外界傳達了他的政策走向。

Dealbook對台灣也非常尊重，介紹賴清德總統是President of Taiwan，開場還說 His country is not merely a neighbor of China, it is a democratic self-governed island…。

胡采蘋強調，在這個日中外交大戰、美中貿易混戰的時刻，Dealbook這次的邀訪安排是非常重要的表態，台灣受到全世界關注的程度不言而喻。而賴總統的談話也非常成功。一個有水準的國家，一個有水準的政治領袖。

▼影片來自YouTube，若遭移除請見諒

更多三立新聞網報導

去化韓國瑜？柯志恩掐指嗆「綠營執政高雄55年」…議員狠酸：光速切割

川普出手了！正式宣布：拜登任內「自動簽名機」代簽文件全作廢

中共2026是否攻台？命理專家曝關鍵是「他」：沒管好香港還要台灣！

亞洲唯一得主在台灣！15歲就進全球國安峰會 寶藏女孩想給賴清德這建議

