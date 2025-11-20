揭「賓賓哥」爭議事蹟 她轟：打著公益之名到處招搖撞騙、抓流量變現

記者李鴻典／台北報導

網紅「賓賓哥」昨（19）日參與台中市一所國中活動，未經校方及家長同意就開啟直播，將學生影像對外公開。校方當場制止，並要求影片下架，引發熱議。時代力量黨主席王婉諭開轟，這種人真的是走到哪亂到哪！也許他口中的「公益」，多少還是有幫助到人的時候。但是，他打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？

王婉諭說，台中市這所國中辦了一場「生涯輔導教育」講座，邀了一位魔術師，結果這位魔術師演講到一半，現場變出了一位網紅：賓賓哥。這位網紅，在未經校方同意的狀況下，就在抖音開直播。不只現場對著國中生大開黃腔，他還請女學生上台，請他對著直播回應，有沒有訂閱他的抖音頻道。

王婉諭光是看著影片就覺得有夠扯，還好該所國中的校長很讚，直接拿走麥克風，斥責制止這種作為，清楚表明學校沒有同意直播，請他們關掉直播。真是一次非常好的教育示範。

誰是賓賓哥？應該很多人不知道賓賓哥是誰。王婉諭說明，之前偶然在臉書上看過他幾次，他是個公益網紅，自稱「法師」，有數十萬粉絲，平常就是拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢。但只要查看看就知道，他根本就是用「公益」在換流量變現。他所謂的做公益，只是為了直播流量。

王婉諭提到，今年7 月，沒有專業證照的他，擅自跑進醫院直播，直接斷定病患「剩兩週可活」，不僅影響病患，更造成家屬恐慌。今年 8 月，他在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光。最後讓對方不只被網友議論，還被房東掃地出門。今年 10 月，他假稱自己受到「內政部警政署」邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉，他根本就只是自己跟一個退休警察約在會客室聊天。今年 11 月，他開直播赴警局提告，完全無視警察局辦公區的錄影禁令，公然挑戰公權力與隱私底線。

王婉諭指出，這些直播，說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。到了晚上，他就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意。把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？

而且最讓人質疑的，是他遊走在非法勸募的邊緣。王婉諭指出，依據《公益勸募條例》，只有特定的法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動。

賓賓哥卻常常以個人或公司名義，透過他上千人的 LINE 群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。甚至，他還曾在直播中拿出一大疊現金，宣稱這是信徒捐贈要用來「蓋廟」的「廟金」，並聲稱掌握所有捐款人的資料，甚至公開了信徒捐款的照片。這些事情，絕對都不符合合法勸募的要件。之前就有新北市議員要求警方調查，但沒有下文。

王婉諭說，要呼籲衛福部與新北市政府，這種明顯違法的行徑，應該要介入徹查了！這種人真的是走到哪亂到哪。也許他口中的「公益」，多少還是有幫助到人的時候。但是，他打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？

放任這種公益網紅利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。請主管機關全面介入查辦，也請大家一定要睜大眼睛看清楚，這些公益的背後，到底誰才是從中獲利的人？

