揭「違憲之母」翁曉玲報復提案 吳思瑤：台灣真是倒了N輩子的霉！

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委翁曉玲提出修憲案，增加「人民罷免總統」的法源，她說，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案。對此，民進黨立委吳思瑤開轟「違憲之母」翁曉玲去中國，帶回亂台的新指令。台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！

國民黨立委翁曉玲提出修憲案，增加「人民罷免總統」的法源。（圖／翻攝自翁曉玲臉書）

翁曉玲表示，她提出修憲案，將罷免總統（副總統）的提案發動權還交由人民行使，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案，以落實憲法保障人民直接民權之精神，還給人民完整的罷免權。

吳思瑤則是揭露國民黨的伎倆。她指出，軍演這一天，擋軍購條例怕被罵，藍白就使出「打假球戰術」～議程未審定，拖一天是一天，拖到週五再封殺？！

但是爭議性法案，國民黨可沒在客氣，就明著來了。吳思瑤說，「違憲之母」翁曉玲一口氣提出兩個報復性法案：

公投法第五條修正案：立院提出的公投，中選會一定必須舉辦，就算是「違法公投」也不能拒絕！

憲法增修條文第二條修正案：增加「人民罷免總統」的法源，而且門檻極低即可成案。

吳思瑤進一步表示，國民黨為自救，就把立委罷免案加嚴難度，為鬥爭總統，反而放寬總統罷免案門檻！阻擋人民需要的國防國安，強推破壞社會安定的議案。

吳思瑤批評，台北市長蔣萬安去中國，帶回軍演的伴手禮；藍委翁曉玲去中國，帶回亂台的新指令。台灣有國民黨，真是倒了N輩子的霉！

