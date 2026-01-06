揭「雙柯會」暗語 前扁辦主任曝綠白合成功機率

民眾黨前主席柯文哲日前為白委陳昭姿《人工生殖法》到立院遊說藍綠立委，與民進黨團總召柯建銘有說有笑，綠營近日更頻頻出招，前行政院政委張景森發文直言，解決台灣政治僵局在柯文哲一念之間；綠委也盼柯文哲能帶給民眾黨新氣象，並遞出橄欖枝指「《人工生殖法》是很好的開端」，裂解在野意味濃厚。而前扁辦主任陳淞山5日就表示，「能否突破困局，最終仍繫於總統賴清德的政治判斷」，引發討論。

陳淞山5日在《美麗島電子報》發表評論指出，柯文哲此行是為協助陳昭姿 推動《人工生殖法》修正案，並坦言「立法院的法案要過，一定要老柯同意，就是要柯總召幫忙」，而柯建銘回應指出，行政院已有人工生殖法版本，但目前更重要的是中央政府總預算問題，「這點要拜託。」柯文哲也隨即回應「好，這個要處理了。」

在雙方談及總預算爭議時，柯文哲更直言柯建銘是當事人，「一定有辦法處理，柯建銘什麼事情都可以搞定」，柯建銘則附和表示，「有你這句話，我有信心」。陳淞山認為，這場高來高去、各取所需的「雙柯會」，表面是法案溝通，實則暗藏政治訊號。兩位近來同樣身處政治低潮的關鍵人物，皆面臨「翻身再起」的政治挑戰，而能否突破困局，最終仍繫於總統賴清德的政治判斷。

陳淞山指出，陳昭姿長期推動的「代理孕母」相關人工生殖法修法，以及民進黨高度在意的總預算僵局，已成為民進黨與民眾黨之間可能搭建政治橋樑的關鍵議題。若「綠白和」真能揭開序幕，後續政局解套、重大人事案合作，乃至柯文哲、民眾黨主席黃國昌相關司法爭議的政治處理，都將成為觀察重點。不過，陳淞山也直言，「綠白和或合」成功機率恐僅約三成。

相較之下，藍白合作的政治現實已然成形。陳淞山認為，藍白雙方因共同對抗賴清德與民進黨，在利害一致下，反而更容易結盟，勝算高達七成。加上民進黨內深綠與側翼勢力，長期對柯文哲的政治風格高度反感，也使綠白合作在基層面臨極大阻力。

陳淞山進一步指出，近兩年台灣陷入「朝小野大」的政治黑暗期，藍白在立法院聯手推動多項爭議法案，包括國會擴權、憲訴法、公投法、財劃法及停砍公教年金等，同時杯葛中央政府總預算、國防特別預算，甚至阻擋大法官、NCC與公視董監事等人事案，導致施政卡關、國政空轉。如今立法院又啟動彈劾賴清德程序，未來五個月恐上演激烈朝野惡鬥，加上對岸軍演與認知戰壓力，台灣內憂外患已逼近臨界點。

陳淞山直言，政治終究是妥協的藝術，賴清德與三大政黨是否仍有各退一步的空間，才是關鍵。包括中選會、大法官、NCC等人事布局，乃至人工生殖法是否真正回應社會對代理孕母制度的管理與配套需求，都考驗總統能否展現政治善意與格局。

陳淞山最後強調，政治應「由小見大、見微知著」，若能適度放下偏執、搭橋鋪路，或許仍有解套之道。政治理想不可能一步到位，唯有在現實中累積妥協，才能看見曙光；問題只在於，當權者是否願意各退一步，換取台灣的海闊天空。

