揭「2027中共犯台」由來 王婉諭挺強化國防實力：國會不該無故杯葛

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德26日公布「守護民主台灣國安行動方案」，除了未來八年將投入1.25兆元的國防特別預算外，也提及「北京當局以2027年完成『武統台灣』為目標，加速侵略台灣的軍事整備」。時代力量黨主席王婉諭表示，這應該是歷史上第一次，我國總統公開指出一個具體的中共侵略時程，「我們當然不希望戰爭發生，但我們不該忽視這些訊號。」針對1.25兆的國防特別預算，王婉諭也強調，她支持強化國防實力，也支持預算經過實質審查、按程序處理，「國會可以理性討論，但不該無故杯葛。」

王婉諭表示，賴清德提到，中國將以 2027 年為目標，完成「武統台灣」的「準備」。這應該是歷史上第一次，我國總統公開指出一個具體的中共侵略時程，包含徐巧芯在內的國民黨立委，則立刻跳出來質疑：是要打仗了嗎？

「不過，為什麼是 2027 年？這個時間點怎麼來的？」王婉諭指出，2021 年，時任美國印太司令戴維森（Philip Davidson）曾預測，共軍可能在 2027 年具備攻台能力，這也是後來各方討論最常引用的「戴維森窗口」；2024 年，美國智庫蘭德公司（RAND）受國會委託提出的國防戰略報告明確指出，所有跡象顯示，解放軍將在 2027 年前做好侵台準備。上週，美國國防部印太安全事務前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在國會聽證會上證實，習近平已指示解放軍在 2027 年做好攻台準備。

王婉諭也提到，在政治意義上，這一年對中共而言至關重要。首先，中共二十一大即將召開，習近平若能解決台灣問題，將成為他順利連任第四任期的最大籌碼。第二，解放軍建軍百年：在這一年達成軍事里程碑，對中共具有極特殊的歷史意義。

王婉諭指出，當然，做好「準備」不代表會在這時間點入侵，但中共以此為目標進行軍事準備，意圖是非常明確的。「所以，回答徐巧芯的問題：我們當然不希望戰爭發生，但我們不該忽視這些訊號。」有可能發動戰爭的人，始終是侵略者中國。台灣不會、也不可能是戰爭的發起者，但我們別無選擇，只能做最壞的打算。

針對賴清德提出1.25兆國防特別預算，王婉諭表示，她的立場很清楚：支持強化國防實力，也支持預算經過實質審查、按程序處理，「國會可以理性討論，但不該無故杯葛。」同時，賴清德也有必要清楚地向國人說明，這些軍購的重要性為何，以及戰爭的威脅為何迫在眉睫，而政府又有什麼因應的計劃。

王婉諭強調，侵略者不會等待我們做好準備，不論是發放民防手冊，還是提高國防預算，都不是為了主動引戰，而是向國際社會展現我們備戰的決心，以因應最糟糕的情況。或許此刻沒有煙硝，但這是貨真價實的威脅，「此刻，我們唯有做足準備、強壯自己，才能守護和平。」

