揭1.25兆國防預算真相！國防部：3千億在台生製，其餘全向外採購

國防部次長徐斯儉（右二）說明1.25兆元國防特別預算。（圖／行政院提供）

民眾黨主席黃國昌日前率團赴美訪問昨日返台時表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆國防特別預算裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億左右，其他不涉及軍事採購，引發討論。對此，國防部副部長徐斯儉今（15）日在行政院表示，沒有黑箱作業，主要因條例現在還沒有付委，國防部沒有機會說明。他澄清，外界所傳1.25兆中僅有3千餘億是向美購買，絕非屬實，實際上1.25兆裡面僅3千億左右是在台生製，其餘都是向外採購，「所以如果說數字的話是剛好顛倒，3000餘億以外都是向外採購」。



對於藍白質疑1.25兆國防特別預算，徐斯儉上午在行政院院會會後記者會上提出解釋，他說，這次之所以要編列「強化防禦韌性不對稱戰力計劃採購特別條例」，是因為現在台灣面臨的威脅越來越升高，國際上跟周邊地緣政治環境越來越複雜，不確定性越來越高，所以國防部希望透過一次性的預算配付，確保資源穩定、集中，加速獲得所需的裝備跟能力，形成能應對威脅的即戰力。

國防部次長徐斯儉說明1.25兆元國防特別預算。（圖／行政院提供）



徐斯儉強調，這裡面沒有黑箱作業，沒有空白授權。有些東西在這階段沒有辦法公開說明，有法律的因素；沒有空白授權是因為這是「條例」，要立法院通過條例後授權給國防部編列預算，後面還有預算審查，「不可能有空白授權，1.25兆只是上限，後面還有逐條根據預算的編列審查，所以不存在這問題」。

徐斯儉特別提及，根據我國的《國家機密保護法》以及美方的安全規定，必須等到美國政府對外公布之後，我方才能對外公開個別的購案，前陣子國行政部門已經有5案通知國會，目前還有4案尚未通知，因此無法對外整體公開說明。



徐斯儉表示，現在還沒有到合法可以說明的時候，因此沒有機會說明，「我們當然願意說明，但必須是在正當、合法的程序裡面。」因此立法院外交及國防委員會召委王定宇已經安排下星期一已排定機密會議說明，但他強調，因為法案尚未付委，所以這不是審查，只是說明，過往都是付委後才召開會議說明。因此，外界所傳1.25兆中僅有3千餘億是向美購買，絕非屬實。

徐斯儉解釋，1.25 兆中有3千餘億在台生製，特別預算通過以後，該計畫有三種方法獲得，第一種是軍購，中華民國政府透過美國政府，向美國廠商簽契約；第二是商購，向外國廠商開標、招標，「買東西哪有人先說價格的？但會說品項跟數量」；第三是在台生製，實際上1.25兆裡面僅3千億左右是在台生製，其餘都是向外採購，數字剛好顛倒。

