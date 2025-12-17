揭2方向化解憲政僵局 鍾佳濱：讓行政院版財劃法付委審查

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。(記者王藝菘攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰宣布不副署「財政收支劃分法」，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今(17日)受訪形容，要化解僵局有兩個方向，一是讓憲法法庭盡速恢復運作，二是讓行政院版「財劃法修正草案」付委審查。

鍾佳濱今受訪表示，不副署就是一個「手煞車」，是在煞車系統失靈時的一個緊急裝置，行政院長的副署權並非對抗國會，而是行政權遇到其他憲政機關侵犯時的自我保障措施。所以，最好還是回到憲法規定的常態救濟機構，只要憲法法庭恢復運作，行政院長的副署權就能恢復到常態狀態。

鍾佳濱呼籲，若要化解目前的僵局，單靠手煞車是不夠的，未來能否導回正軌仍有賴兩個方向，第一是憲法法庭盡速恢復運作，其次是立法院多數若認為「財劃法」相當重要，就應該光明正大地讓行政院版「財劃法」付委審查，確保國家財政永續發展。

鍾佳濱重申，手煞車只能維持車子不要墜崖，但車子能否恢復常態行駛，有賴掌握國會多數的國、眾兩黨的智慧。

