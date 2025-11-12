揭2011蔡英文訪英德經歷！謝志偉指台灣「內外紅統相逼」仍捍衛自由、民主、人權...使柏林充滿「台灣旋風+小英魅力」！
前總統蔡英文本月10日出席德國「柏林自由會議（Berlin Freedom Conference）」並發表演說。現任駐歐盟大使謝志偉今（12日）表示，雖然這次自己未能在場，「但仍感受到那些德國老朋友們的雀躍心跳聲」。他說，台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅靭地捍衛自由、民主、人權，「這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著『台灣旋風+蔡英文魅力』」。
謝志偉今日於臉書發文回憶，14年前、2011年的6月，民進黨主席蔡英文邀請他陪團短訪柏林倫敦雙城前後各兩天，「我時為民進黨的外交顧問」。謝志偉提到，當時在登機前，於桃園機場貴賓室食用簡餐候機。
謝志偉提到，那時他端著一盤水果坐下來，對蔡英文及其他隨行人員說，「各位，餐桌禮儀一大堆，我之前當了兩年駐德大使，只學到一個心得」。當時蔡英文好奇問，「什麼心得？」謝指偉遍指著水果盤中的一根香蕉說道，「什麼食物都能和別人分享，只有香蕉不行」、「因為會斷蕉（交）」。語畢，大家頓時笑了起來。
謝志偉續指，今天台灣的邦交國固然不多，「但理念相同的盟友卻越來越多到遍及世界各角落！」他說，正是「道不同，不相為謀」而「有志一同者，攜手相伴也」。
謝志偉表示，2012年，蔡英文競選總統失利；2016再戰，一掃陰霾，「當年8月，我銜蔡總統之命二度使德」。蔡志偉說，前後八年，他繼當年（2005-2007）前總統陳水扁派其首度駐德時，即已開展的的外交作為之一，「即是讓全德各界認識台灣是個基因裡已含『自由、民主、人權』的國家，和中國剛好相反」。
謝志偉指出，他為此還特別在代表處裏設了一名「人權專員」。謝志偉點出，中國民運、圖博／藏人、維吾爾族、南蒙古人、香港人及德國各人權團體及包括國會議員等政治人物，都是他合作、交往，而共同抗中的對象。
謝志偉表示，此次蔡英文應「柏林自由基金會」之邀赴德演講，「所至之處，風靡一時，倍受尊崇」。他說，「我雖未能在場，但遠遠地，仍感受到那些德國朋友們的雀躍心跳聲」、「我知道，他們對能一嘗宿願親炙小英總統的風采及風格都非常興奮與感激」。
謝志偉說，正是因為台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅靭地捍衛自由、民主、人權的這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著「台灣旋風+蔡英文魅力」。最後，他補充，「那一趟短訪雙城的隨行者還有今天的副總統蕭美琴及高雄巿長陳其邁」。
（圖片來源：謝志偉臉書、三立新聞）
蕭美琴進入歐洲議會演說、蔡英文應邀柏林自由會議...汪浩評「相繼挺身而出」對國際宣示：台灣是全球民主價值守護者！
蕭美琴進入歐洲議會演說、蔡英文應邀柏林自由會議...汪浩評「相繼挺身而出」對國際宣示：台灣是全球民主價值守護者！
