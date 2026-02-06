揭2026國民黨「2縣市」危機！媒體人：問題大了

政治中心／劉宇鈞報導

蘭萱說，主席鄭麗文（圖）現在忙很多事，但基層會認為，是不是黨內在選舉的部分應該先處理，因為放久了夜長夢多。（圖／資料照）

2026九合一大選，國民黨多個縣市在提名階段都出現內鬥。媒體人蘭萱說，藍營在新竹縣跟彰化縣都有危機存在，已經會傷到黨的形象，像議長謝典林開箱豪宅，會讓外界去懷疑為何這麼的有錢，且不但有錢還囂張；她也說，選舉的紛擾未必會是重要，但若留下傷痕及心結，問題就大了。

蘭萱：就算最後整合也難免留下傷痕

蘭萱5日在節目上表示，她才剛訪問了立委徐欣瑩，她覺得新竹縣的問題坦白說還蠻大的，因為這兩天是領表，接下來是登記，徐至今都仍不願鬆口是否會去領表，且徐也不願意接受七三制（70%全民調、30%黨員民調），徐認為黨內對手陳見賢是球員兼裁判，所以喊出乾脆開放選舉、寧願三腳督，徐自認就算三腳督，自己還是領先，所以有把握。

蘭萱提到，根據她看到的民調數字，其實徐欣瑩的領先並不多，因為民進黨的鄭朝方年紀輕且形象還不錯，很多年輕人也喜歡鄭，所以新竹縣的狀況目前看起來，真的還蠻傷腦筋，國民黨內部的雙方在還沒初選之前，就已經搞到互相批評、幾乎水火不容，就算說最後整合，都難免留下傷痕。

蘭萱：新竹縣、彰化縣都有危機存在

至於彰化縣的狀況，蘭萱指出，若從旁來觀察，「有這樣的家人還需要敵人嗎？」，謝衣鳳、謝典林姊弟相殘有需要到這種地步嗎？這已經不是有沒有人選的問題，新竹縣跟彰化縣都有一個危機存在，就是已經會傷到國民黨的形象，像謝典林開箱豪宅，會讓外界去懷疑為何這麼的有錢，且不但有錢還囂張。

蘭萱強調，主席鄭麗文現在忙很多事，副主席李乾龍也在幫忙喬，另外還有兩岸的事情，但基層會認為說，是不是黨內在選舉的部分應該先處理，因為放久了夜長夢多，就算有人到最後整合也不見得會成功、可能留下傷痕，且坦白講，很多選舉到最終是看最後三個月，甚至是一個月，前面的紛擾未必會是重要，但若因紛擾留下傷痕、心結，那問題就大了。

