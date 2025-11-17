揭5大戰場喊願當在野橋梁 蔡壁如：國民黨該讓就讓也不虧

國民黨在新任主席鄭麗文上台後，能否與民眾黨在2026年百里侯選戰密切合作，各界關注。（圖／方萬民攝）

前民眾黨立委蔡壁如今（17）日表示，若民眾黨2026拿不下任一個百里侯，那恐怕將面臨「泡沫化」危機，因此藍白一定要談，自己也願意擔任民眾黨與國民黨主席鄭麗文的溝通橋樑，以黨的主張為先，能讓兩黨主席暢快溝通，也希望國民黨「該讓就讓」，在野合作愉快不會虧。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日將首次同框舉行會面，地點會選在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店，預計當天國民黨例行中常會後，大約下午3點半舉行，預計會談過程將全程公開。

民眾黨前立委蔡壁如（圖）樂意替藍白合作盡一份心力。（圖／CTWant攝影組）

蔡壁如對此指出，在野兩大黨是一定要談，一旦2026結盟不了的話，不只執政的民進黨將「漁翁得利」，而在野除了國民黨折損之外，民眾黨更將面臨泡沫化窘境。她續指，至少新竹市、嘉義市兩大省轄市要想辦法拿下，像新竹市現在「府會一家親」，議長許修睿對市府政策非常支持，相信無論是原任市長高虹安續拚，或是現任代理市長邱臣遠來扛，都是非常穩健的選擇；此外，嘉義市長黃敏惠政績亮眼，目前民眾黨立委張啓楷跑得很勤快，在地好評也不錯，希望能合作守住嘉義市。

值得一提的是，蔡壁如也關注各指標縣轄市的布局，她認為新竹縣竹北市、彰化縣彰化市與員林市都具備重要意義，因為這些城市人口結構與產業背景中不少中產階級，與民眾黨的屬性高度契合，除了有大塊未定藍海基本盤能拓展，還能號召青年選民加入民眾黨，這些潛力地區一定不能放棄。

民眾黨立委張啓楷（圖）被認為是接棒嘉義市長黃敏惠的熱門選將。（圖／CTWant攝影組）

蔡壁如重申，2026國民黨若能在部分選區禮讓民眾黨，這對國民黨而言並沒有損失，甚至能展現泱泱大黨的氣度。她更自爆，自己與鄭麗文交情不錯，若有需要，在黨對黨尊嚴對等的架構之下，願意在黃國昌、鄭麗文正式會談之外另闢蹊徑，擔任民眾黨與國民黨之間的實質溝通橋樑。

