揭F-16V第56架完工！駁「美積欠近6千億台幣軍售」 軍方高層：「知會國會」金額並非發價簽約金額

我國軍方高層官員證實，台灣F-16C/D Block 70戰鬥機（F-16V）已完工第56架，資料照為首架出廠，在美國舉行交機儀式。國防部副部長柏鴻輝代表出席，曾在美國空軍國民兵服役的南卡羅來納州共和黨眾聯邦眾議員威廉・蒂蒙斯(William Timmons，圖左)也出席。X平台@RepTimmons



日前又有外媒引用美國學者統計截至10月份「美國積欠6千億台幣軍售」報導，軍方高層日前嚴正澄清指出「引用的數據完全是錯的，沒有6千億的數字」，因為不論是引用喬治梅森大學或卡圖智庫的數據，都是把美國國防部安全合作局（DSCA）知會國會的金額直接加總，但事實上「知會國會」的金額跟實際發價的金額，會有很大的落差。軍方高層也澄清，目前主要延遲交付有3項，包括F-16V （F-16 Block70）戰機、AGM-154C遠距遙攻彈藥、MK48重型魚雷等3項，在交裝前也不會先行付款。軍方高層也證實，第56架F-16V（Block70）已在美完工，因此以安排付款，也使得匯到我國美國聯邦儲備銀行帳戶（FRB）預備款降為20餘億美元，「水位」已經降低。

至於部分匯入到我國政府在美國聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank，FRB） 帳戶中的款項，軍方高層也澄清，是美廠履約後才會付款支應。目前水位已由上個月48億美元（約新台幣1千多億元），降為20餘億美元，因為F-16V第56架已經完工，「就像預售屋的觀念，還是要付錢了」因此，支付給廠商後，金額水位已經降低。

軍方高層日前在一場會議中說明，美國對台軍售從美國國防部「知會國會」清單列出後，隨後需由美方發出發價書給台灣，雙方進行議約，而實際軍售的價格，我方需向立法院提出預算，經國會同意後，再由台美雙方簽約，因此發價實際金額與「知會國會」的金額差距會很大。

軍方高層直言，近期外媒又報導指「報導援引喬治梅森大學的追蹤數據指出，截至10月為止，已獲批准但尚未交付給台灣的武器金額，高達215億美元（約新台幣6880億元）。」等說法都是不正確的，因為外媒不論是引用美國智庫卡圖研究所（CATO Institute）或是喬治梅森大學的數據都是錯的，因為這堆軍售案裡，智庫與外媒用的是「知會國會」的金額跟實際發價的金額會有很大的落差。

美國波音（Boeing）公司產製的岸置魚叉反艦飛彈，型號為：RGM-84L-4 Block II（U），美國出售給台灣400枚此型飛彈，另有25個發射單元、雷達車，將提升海軍反艦戰力。Boeing。

根據外媒該則報導，這一批的軍售「知會國會」總金額是 215.41億美元，但實際發價金額，我方拿到第一版發價書是200.22億美元，這就相差了460億台幣。而且大概一個月前，台灣對美採購的「國家先進飛彈防禦系統」（NASAMS）原本匡列300多億台幣的預算，然後美國安合局知會國會時，也大概就是一樣的金額，但發價書過來的時候略修了一點點，大概降到剩290幾億元台幣，但真正議約完成之後，價格又少了49點多億，就可以知道價格數字會有多大的落差，因此不存在積欠「6000多億」這個數字。

軍方高層坦言，確實有拖到時間的是魚叉海岸防衛系統，並證實今年交了4輛發射車跟1輛雷達車，明年開始主要的裝備就會進來。這部分在國防預算書表數字很高，因為廠商「準備交裝了，你就要付錢」。當然也呼應到我們改變了過去依照發價書付款的這種做法，現在是依照廠商實際的執行期程去付款。「所以我們不只這個數字從來沒有6千多億，我們在美國的FRB帳戶裡面的錢，也就是我們結匯到美國的錢，是年年都在遞減。」

軍方高層也指出，軍售的錢的流向有嚴格規範，「錢是這樣，它會先進FRB，那是我們的戶頭，到了FRB之後，美方依據付款的進度，再進美方的軍購專案款 帳戶（Trust Fund Account，信託基金帳戶），款項進了Trust Fund Account之後，那就是美國國防部他們去支用的錢，但是只要在FRB裡面 就是我們的。他沒用到的就繼續生利息，利息也是是我們的。」

美國空軍F-16攜帶AGM-154C「聯合拒外武器」（Joint Standoff Weapon, JSOW）可遠距離外的地面目標進行精準攻擊。USAF

另外在F-16V（F-16C/D Block 70），軍方高層解釋，延遲交付的軍售項目金額方面，國防部在上個月在立法院報告時指出軍售暫時未付款項為約1478多億元台幣，「為什麼會有1000多億？因為那時候F-16V才第41架進產線，它現在已經第56架了，還是要付錢了。」

軍方高層用買預售屋的概念來比喻，「新東西一定就是預售屋的概念了，你今天廠商做到某一個程度，你就要付錢就對了。但是你不能講說，那個預售屋沒交給你，就欠你的。」廠商總有個建造時間的期程。

