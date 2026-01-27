揮中國國旗喊「插滿台灣省阿里山」！小粉紅遭林俊憲通報下場曝

民進黨立委林俊憲接獲檢舉，竟然有中國遊客帶著五星紅旗到嘉義的阿里山揮舞，還把畫面上傳到抖音平台上，揚言要把中國國旗插滿「台灣省阿里山」。對此，林俊憲已經通報給移民署，針對這名中國遊客做出有損國格的行為，未來將管制入境。

該名遊客稱要把中國國旗插滿「台灣省阿里山」。圖／台視新聞

林俊憲強調，台灣是一個開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障。即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內，「但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。」

林俊憲指出，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為對自由與多元價值的堅持，這份堅持讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路，「我想，守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是我們共同的責任，在這點上我們絕不會退讓。」

嘉義／綜合報導 責任編輯／網路中心

