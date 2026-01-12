揮刀反擊奪友命 燒烤老闆二審仍判刑6年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
台南市東區經營燒烤店的周姓男子，與相識許久，綽號「麻糬」的鄭姓被害人，因友人的債務起爭執，鄭男持斧頭前往周男店內砸店，還持斧砍人，周男拿出折疊刀反擊，卻將鄭男殺死，台南地院國民法官法庭傷害致死罪判周男徒刑6年，周男及檢方均上訴二審；台南高分院今（12）日駁回上訴。可上訴。
檢方起訴，周男與鄭男間因友人的債務問題，雙方在臉書上起爭執，周與鄭於113年2月9日除夕夜晚間通話，鄭詢問周在何處後於是持斧頭於同日20時50分許抵達周男經營的燒烤店。
鄭男先用斧頭打破燒烤店門口之玻璃後，衝入店內用餐區以斧頭朝周男砍去，周男為了保護自己的生命、身體安全，拿出折疊刀1把正當防衛，但是防衛過當，在肢體衝突過程中，以折疊刀持續攻擊鄭男的身體、左側頭部及胸腔部位，導致鄭男因心臟破裂大出血及氣血胸而死亡。周男停留在現場，向前來處理的員警主動表明自己是行兇之人而自首。
南院國民法官勘驗事證認定，被害人先持斧頭朝被告揮砍，而斧頭遭被告奪下後，被害人仍有不斷趨近並以拳腳攻擊被告的舉動，顯見被告案發當時確實遭受來自被害人的現在不法侵害，雙方衝突過程，被告是處於被動反擊，且是為了排除被害人的現在不法侵害，符合防衛行為。
不過，被告奪下被害人所持斧頭後，被害人僅以拳腳毆打被告，此時被告面臨侵害的危險性程度，已有顯著降低。被告可選擇等待與友人一同壓制被害人，或持刀揮砍被害人肢體，即足以排除被害人的侵害行為。但被告卻選擇持刀深深刺入被害人左胸腹部，造成被害人心臟、肺臟破裂，導致大量出血及氣血胸而產生死亡結果，被告此部分的防衛行為顯然過當，不能阻卻被告傷害致死罪的刑責。且被告符合自首規定，因此依傷害致死罪判刑6年。
檢察官上訴主張，案發之前一個月，被告和被害人即在臉書上不斷互相放話，案發當晚被告又打電話給被害人假意拜年而挑釁，被告於聽到被害人破門而入的聲音，隨即拿出隨身攜帶的折疊刀，在衝突過程中奪下被害人的斧頭後，仍猛力刺向被害人的胸腹部等致命部位，且被告於被害人失血過多倒地後，仍在現場叫囂 放話，可見被告應是構成故意殺人罪，且不構成正當防衛。另被告雖然構成自首，但對於節省司法資源並無明顯幫助，不應減免過多刑度。原審適用法令不當，量刑過輕。
周男雖承認觸犯傷害致死罪，也承認自己防衛過當，但主張當時與親友、包含4、5歲小孩子在內的家眷在餐廳內除夕圍爐，面對被害人持斧頭、被害人的哥哥持球棒，來勢洶洶破門入內攻擊，為了保護自己及家眷的安全，只能拿出防身的折疊刀挺身抵抗，原審漏未斟酌被告的犯罪動機，量刑乃有過重 。
台南高分院合議庭審理認為，依據現場錄影畫面，本案是被害人先持斧頭來勢洶洶敲碎餐廳門口玻璃，隨即往被告所在位置衝去，並以雙手持斧頭之方式朝被告揮砍，被告在該餐廳狹小的空間內，為了保護自己的生命，僅能以右手持折疊刀反抗揮擊，縱使被告在反抗過程中左手已經率先搶下被害人的斧頭，然被害人仍嘗試奪回斧頭，並持續出手攻擊被告，被告跌坐在地上，被害人仍站著以左手壓著被告，以右手出拳攻擊被告，並想要搶回斧頭，被告選擇持刀持續刺向被害人，並非基於殺人犯意互毆反擊，而屬於對被害人的現在不法侵害進行正當防衛。
但是，被告於奪下被害人所持斧頭後，面臨侵害的危險性程度已有顯著降低，尤其被害人因為遭到被告刺傷大量流血，攻擊力道已經慢慢放緩，被告的朋友也有持椅子前來架住被害人的身體，被告應可選擇起身與朋友一起壓制被害人，或僅持折疊刀刺向被害人的下肢，甚或不再繼續猛刺被害人。
但被告卻持續持刀刺入被害人的胸腹部，造成被害人最終死亡，被告此部分的防衛行為已有防衛過當，而應負傷害致死的責任。
合議庭認為，至於原審的科刑部分，是由職業法官和國民法官充分審理、評議後所為的決定，已經聽取檢察官、被告、被害人家屬的意見，並就刑法第57條規定之各款量刑事由詳為審酌，並無違法不當的情形。因此檢察官及被告的上訴均無理由，應予駁回。
涉詐領理費、收受廠商顧問費 台北市議員陳怡君貪污判刑7年10月
