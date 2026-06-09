揮刀攔垃圾車洩憤還涉毒駕 警1小時破車窗壓制逮37歲男

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名37歲邱姓男子，今（9）日上午6時許，疑駕駛自小貨車與1輛垃圾車駕駛，因行車糾紛發生口角，雙方一路追逐至桃園市桃園區中央街一帶。邱男竟涉嫌拿著西瓜刀攔阻垃圾車，並對駕駛威嚇叫囂後再開車逃逸。桃園警分局表示，轄區青溪派出所員警，執行網路巡邏時發現相關影像，立即通報攔截圍捕，並於建國路一帶發現邱男駕駛的自小貨車。員警上前攔查，邱男一度拒不配合，反而加速逃逸。員警隨即展開追緝，利用地形優勢，最後於昆明路段成功攔停邱男。

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桃園警分局表示，因邱男涉嫌持刀犯案，員警擔心他會持械攻擊，當場果斷破窗將他拉下車壓制逮捕，並起獲作案用西瓜刀1把。實施唾液毒品快篩後，竟呈陽性反應。全案訊後依公共危險（毒駕）、恐嚇、妨害自由等罪嫌，移送地檢署偵辦。

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桃園警分局聲明，絕不容許任何人以暴力、脅迫等方式解決糾紛，對於危害社會秩序及公共安全的違法行為，警方必定強勢執法、依法究辦，以維護市民生命財產安全及社會安定。

照片來源：桃園市警方提供

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