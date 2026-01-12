揮刀攔車攻擊 44歲男涉開車狂逃涉危險駕駛

cnews204260112a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市瑞芳警分局員警，昨（11）日晚上8時許接獲通報，轄內金山區環金路與中正路口，有1名44歲翁姓男子，駕駛1輛黑灰色皮卡車，停車後竟涉嫌步行攔車揮刀，作勢要攻擊路過車輛。瑞芳警分局表示，當時已有數量機、汽車被干擾攔停。員警迅速趕抵現場，發現翁姓男子駕駛自小客車逃逸，立即尾隨戒備，同時啟動快打警力展開攔截圍捕。攔截過程，員警對空鳴槍一發示警，最終在新北市萬里區台二線與頂社路口，成功攔停他，壓制逮捕後於車內起獲毒品。

警方表示，翁男逃逸過程，沿途多次危險駕駛，包括迴轉、倒車，甚至意圖衝撞巡邏警車。員警於攔截過程中，對空鳴槍一發示警，最終在萬里區台二線與頂社路口成功將車攔停，並壓制逮捕犯嫌，員警也在他車內起獲毒品。逮捕過程，造成5名員警有輕微擦挫傷，幸未波及民眾與其他車輛。

瑞芳警分局表示，訊後將翁男依恐嚇公眾、公共危險、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，另外就危險駕駛行為部分，依道路交通管理處罰條例舉發。也重申，治安絕不容許任何挑戰，對於危害公眾安全、威脅社會秩序之行為，警方必定零容忍、強勢執法、絕不寬貸。

照片來源：新北市警方提供、翻攝畫面

