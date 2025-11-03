揮刀殺前女友拒捕墜樓亡…2因重創從「陽光軍人、鏟子超人」變恐怖情人

社會中心／新北報導

蘇男墜樓前將前女友陳女推向警方。(圖／翻攝畫面)

新北市三重區2日深夜發生一起由感情糾紛引起的墜樓案件。一名蘇姓男子（35歲）當天拿水果刀砍傷前女友及其姊後，還挾持前女友到頂樓，最後畏罪從高樓墜落地面身亡。據了解，蘇男曾為職業軍人、開過飲料店，平時性格開朗熱心，日前還當鏟子超人到花蓮協助救災重建，卻疑似因為2事遭到重擊情緒，進而引發憾事發生。

據了解，蘇男曾擔任10年職業軍人，以空軍少尉輔導長退伍後於去年創業，在北市錦州街租了一個店面開了飲料店。雖然他已退伍，但仍可以從蘇男的社群平台PO文看見其回憶軍中生活。

廣告 廣告

蘇男曾在9月3日軍人節發文，「回想10年前在花蓮擔任少尉輔導長！即使軍中環境硬體設備再克難，但有一群願意陪你留守解悶打屁的夥伴真的很不錯。輔導長也是有很認真在帶活動關心弟兄心緒、默默處理生活疑難大小事的優秀幹部！」

此外，蘇男也經常以玩笑方式在社群平台分享工作日常和甘苦談，而先前花蓮縣光復鄉洪災發生，蘇男特地在雙十國慶店休，化身鏟子超人至光復鄉救災，並PO文表示，「出發！花蓮我回來了，禮拜天回來再為大家煮好吃的珍珠」，社群平台上也記錄了他幫忙救援的感人身影。

蘇男日前還前往花蓮當鏟子超人。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳女半年多前與某知名百貨當樓管、下班則到蘇男開設的飲料店前兼差擺攤賣雞蛋糕，雙方在長時間的相處後決定交往。不過，據陳女的友人透露，蘇男疑因時常情緒不穩，以言語暴力相待，兩人一個月前分手。

對此，蘇男始終無法接受，認為陳女「難道不能慢慢分手，一定要一刀切斷？」，即便蘇母多次安撫蘇男放下，但他始終無法走出，加上飲料店生意不佳準備頂讓，在感情及事業雙重打擊下，讓他情緒十分低落。。

蘇男2日獨自一人前往松江路附近市場閒逛，期間蘇母還曾打電話給蘇男，當時蘇男並無異狀，豈料蘇男晚上8時許獨自騎乘機車到陳女租屋處，趁住戶開門之際趁機進入社區，旋即走到地下停車場埋伏。

約莫當晚8時許，陳女與其姊開車返回住處，蘇男見2姊妹下車後馬上拿出預藏的水果刀，朝著2人劈頭就砍，陳女姐姊趨前攔阻時，頸部被劃出1道10公分傷口，背部也被刺傷，然後逃到急奔附近派出所求救。

因陳女姐姊逃離現場，蘇男立即以水果刀挾持前女友並喝令交出電梯磁扣，前女友不從，蘇男怒搶過她的包包倒出物品找到電梯磁扣，拿刀挾持陳女搭電梯直上社區15樓頂，過程中蘇男對陳女嗆：「既然你堅持要分手，那我們就同歸於盡。」

警方獲報後出動警網到場，現場警員拿著盾牌將蘇男團團圍住，對他喊話：「沒必要，你講一下你有什麼要求，我們去了解，我們一定做。」不過蘇男仍從後方勒住陳女退往水塔角落，期間疑似拿刀劃傷陳女，警方趕緊說：「不要弄了，我們會後退。」

不料，正當警方退到樓梯口說：「我們都出去了」，蘇男卻突然把陳女推向警方，隨即從15樓頂墜落至1樓地面。蘇男墜樓後立即被送往三重醫院急救，但最終因傷重不治身亡，被挾持的陳女也因頸部遭水果刀劃傷，救護車送往馬偕醫救治，所幸並無大礙。

雖然蘇男已墜樓送醫搶救無效身亡，但三重警分局仍將準備相關資料，後續依《刑法》殺人未遂罪移送新北地檢署偵處，同時將通知家屬前來製作筆錄，以釐清詳細案情。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

遭縱火女兒亡、媽命危…嫌曾偷死者內衣褲「７月已搬離鐵租屋處」

前司機痛毆學生「醉漢持螺絲起子幫報仇」…桃客「平熱議」再發4點聲明

被囚禁「鬼剃頭」凌虐…強灌20包毒咖啡兌500cc水逼喝

鳳山溪驚見麻布袋在動「警不敢大意」…結局卻是烏龍一場

