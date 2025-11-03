揮刀殺前女友拒捕墜樓亡…2因重創從「陽光軍人、鏟子超人」變恐怖情人
社會中心／新北報導
新北市三重區2日深夜發生一起由感情糾紛引起的墜樓案件。一名蘇姓男子（35歲）當天拿水果刀砍傷前女友及其姊後，還挾持前女友到頂樓，最後畏罪從高樓墜落地面身亡。據了解，蘇男曾為職業軍人、開過飲料店，平時性格開朗熱心，日前還當鏟子超人到花蓮協助救災重建，卻疑似因為2事遭到重擊情緒，進而引發憾事發生。
據了解，蘇男曾擔任10年職業軍人，以空軍少尉輔導長退伍後於去年創業，在北市錦州街租了一個店面開了飲料店。雖然他已退伍，但仍可以從蘇男的社群平台PO文看見其回憶軍中生活。
蘇男曾在9月3日軍人節發文，「回想10年前在花蓮擔任少尉輔導長！即使軍中環境硬體設備再克難，但有一群願意陪你留守解悶打屁的夥伴真的很不錯。輔導長也是有很認真在帶活動關心弟兄心緒、默默處理生活疑難大小事的優秀幹部！」
此外，蘇男也經常以玩笑方式在社群平台分享工作日常和甘苦談，而先前花蓮縣光復鄉洪災發生，蘇男特地在雙十國慶店休，化身鏟子超人至光復鄉救災，並PO文表示，「出發！花蓮我回來了，禮拜天回來再為大家煮好吃的珍珠」，社群平台上也記錄了他幫忙救援的感人身影。
據了解，陳女半年多前與某知名百貨當樓管、下班則到蘇男開設的飲料店前兼差擺攤賣雞蛋糕，雙方在長時間的相處後決定交往。不過，據陳女的友人透露，蘇男疑因時常情緒不穩，以言語暴力相待，兩人一個月前分手。
對此，蘇男始終無法接受，認為陳女「難道不能慢慢分手，一定要一刀切斷？」，即便蘇母多次安撫蘇男放下，但他始終無法走出，加上飲料店生意不佳準備頂讓，在感情及事業雙重打擊下，讓他情緒十分低落。。
蘇男2日獨自一人前往松江路附近市場閒逛，期間蘇母還曾打電話給蘇男，當時蘇男並無異狀，豈料蘇男晚上8時許獨自騎乘機車到陳女租屋處，趁住戶開門之際趁機進入社區，旋即走到地下停車場埋伏。
約莫當晚8時許，陳女與其姊開車返回住處，蘇男見2姊妹下車後馬上拿出預藏的水果刀，朝著2人劈頭就砍，陳女姐姊趨前攔阻時，頸部被劃出1道10公分傷口，背部也被刺傷，然後逃到急奔附近派出所求救。
因陳女姐姊逃離現場，蘇男立即以水果刀挾持前女友並喝令交出電梯磁扣，前女友不從，蘇男怒搶過她的包包倒出物品找到電梯磁扣，拿刀挾持陳女搭電梯直上社區15樓頂，過程中蘇男對陳女嗆：「既然你堅持要分手，那我們就同歸於盡。」
警方獲報後出動警網到場，現場警員拿著盾牌將蘇男團團圍住，對他喊話：「沒必要，你講一下你有什麼要求，我們去了解，我們一定做。」不過蘇男仍從後方勒住陳女退往水塔角落，期間疑似拿刀劃傷陳女，警方趕緊說：「不要弄了，我們會後退。」
不料，正當警方退到樓梯口說：「我們都出去了」，蘇男卻突然把陳女推向警方，隨即從15樓頂墜落至1樓地面。蘇男墜樓後立即被送往三重醫院急救，但最終因傷重不治身亡，被挾持的陳女也因頸部遭水果刀劃傷，救護車送往馬偕醫救治，所幸並無大礙。
雖然蘇男已墜樓送醫搶救無效身亡，但三重警分局仍將準備相關資料，後續依《刑法》殺人未遂罪移送新北地檢署偵處，同時將通知家屬前來製作筆錄，以釐清詳細案情。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多三立新聞網報導
遭縱火女兒亡、媽命危…嫌曾偷死者內衣褲「７月已搬離鐵租屋處」
前司機痛毆學生「醉漢持螺絲起子幫報仇」…桃客「平熱議」再發4點聲明
被囚禁「鬼剃頭」凌虐…強灌20包毒咖啡兌500cc水逼喝
鳳山溪驚見麻布袋在動「警不敢大意」…結局卻是烏龍一場
其他人也在看
先進製程將連四年漲價！ 台積電成「全球議價王」
台北市 / 綜合報導 「護國神山」台積電，可能從明年開始，就會調漲先進製程的價格，而且這一漲，就會連漲4年。這一來顯示，人工智慧的需求，依然相當強勁；二來也代表，台積電進一步擴大了，在全球晶圓代工市場的議價能力。專家認為，台積電可能也是想藉此引導客戶，簽下長期合約。對此台積電表示，不評論價格問題；公司的定價策略，始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作以提供價值。輝達執行長黃仁勳(10.28)說：「當台積電在早期，製造出第一片能獲利的晶圓時，當那一刻發生後，他們想把工廠蓋多大都可以，這正是我們在期待的關鍵時刻。」「AI教父」黃仁勳，在華府不忘盛讚台積電，畢竟「護國神山」，就是輝達最強夥伴，但市場傳出，台積電已經通知客戶，五奈米以下先進製程，將連續四年漲價3%至5%。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「(一方面是要)維持跟提升毛利率，(而且目前)整體(是)供需失衡，那麼產能緊俏的一個態勢，那麼更何況是為了要，鞏固價格制定者的一個地位，也引導客戶來簽訂長期的合約。」台積電採取長期調價策略，畢竟晶圓代工一哥，技術和良率舉世無雙，客戶根本沒有其他選擇。台積電宣傳片說：「為您介紹N2，最頂尖的邏輯製程技術，採用的是奈米片電晶體。」尤其台積電二奈米，更讓各大客戶搶破頭，除了首批下單的蘋果，「行動晶片雙雄」，高通以及聯發科，如今也加快腳步，要採用強化版製程，讓台積電的A16，最快明年3月就能試量產。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「高通和聯發科，在高階的一個手機晶片的競爭，更趨於白熱化，(都希望)能夠提早地導入先進製程，優化它們的一個整體功耗，蘋果可能會產生，對於在台積電的產能的爭奪上，未來將會面臨更為加劇的一個情況。」不論台積電的漲價計畫，還是科技巨擘的搶單大戰，到頭來，都是讓「護國神山」跟客戶，緊密、緊密、再更緊密。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
移工廚餘釀巨災2／無牌獸醫佐「隔空問診」虛應查核 中市府行政怠惰防疫0作為肇禍
台中梧棲養豬戶爆發非洲豬瘟，溯源早於9月豬隻即開始死亡，豬農疑便宜行事，聽取無證照藥商建議為豬隻投藥，致延誤通報、釀疫情蔓延，而台中市府獲報後處理荒腔走板、失當，二度檢測仍有病毒殘留。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
黃國昌拿錢辦事4／揭弊正義人設反中回力鏢 黃國昌臭不可聞黑料一籮筐
除了高翬經營的安親班違法，黃國昌位在新北汐止的老家也曾遭控竊占國有地，屬「超級違建」，網紅四叉貓去年實地察看，發現黃國昌老家外圍包著藍色帆布，5樓違建已拆掉。此外，黃老家的菜園被設置為停車場，因違反土地分區使用管制，加上現場有鐵皮建物、硬鋪面，還畫有停車格，新北市政府派員稽查裁罰6萬元，並要求改善。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
太可怕了！退休儲蓄將短缺十年以上 全球81%高齡族陷「長命又缺錢」
你準備好了嗎？當「活到100歲」不再只是少數人的幸運，而成為人口結構的主旋律，一場關於退休金是否足夠、生活品質是否能維持的生存戰爭，已在全球悄然展開。根據富達國際與英國國家高齡化創新中心（NICA）合作的最新調查報告《長壽革命：迎接新現實》，全球50歲以上人口中，有超過八成（81%）的受訪者在「百歲人生」下，退休儲蓄將出現超過十年的巨大缺口。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台南驚傳工安意外！男員工右手「遭切紙機夾扁」 撐1.5小時脫困送醫
事發當時，男員工右手掌被機台夾住，無法自行脫困且大量出血。台南市消防局接獲報案後，立即派遣救護大隊及新營高級救護隊趕赴現場，因傷勢嚴重，另緊急聯繫柳營奇美醫院急診部部長王思進醫師前往支援。王醫師到場後，立即評估傷勢，指導現場護理人員施打止痛藥物，並協助綁...CTWANT ・ 1 小時前
酒醉「金毋通」！嘉義砸4車又脫衣 高雄大鬧街頭 下場曝光
酒後引發多起失控行為！嘉義一醉漢持拔釘器砸毀四車，警方到場竟脫光衣服；高雄男子酒後街頭咆哮，拿安全帽猛砸地；小港機場也傳亂丟鞋子脫序事件。專家表示，酒後失控行為嚴重影響公共秩序，呼籲民眾勿酒駕，酒後也應自我節制，以免造成無可挽回的傷害！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
台股多空交戰！這檔「Q3獲利年增205%」成交量爆16萬張…它量價齊揚漲半根 網：賭10月營收？
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（3）日台股加權指數收28,334.59點，漲101.24點，漲幅0.36%，觀察今日盤後個股成交量排行前五名，南亞科（2408）受惠於第...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
甜妹斜槓中1／可愛咖啡廳店員竟是「柯震東師妹」！許莉廷備餐打掃不馬虎
柯震東小師妹竟化身為櫃檯服務生，即使是素顏上工，夾著瀏海髮夾、綁著低馬尾，依然氙氣飄飄。透過咖啡廳的玻璃窗，看到許莉廷忙碌的身影，接起電話應對，時而專注於吧檯內的備餐出飲料工作。許莉廷憑藉《此時此刻》的亮眼表現，去年入圍金鐘獎最具潛力新人，更獲選為2024台...CTWANT ・ 29 分鐘前
中工遭寶佳「禿鷹式」突襲！逾1成股權被吃下 聲明斥：有心人士覬覦經營權
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導中華工程（2515）上週股價一舉暴漲達37%，外界原以為是因「陶朱隱園」賣出首戶的開胡利多，未料公司今（3）日發布聲明指出，...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
黃國昌拿錢辦事1／黃國昌舉揭弊大旗實當金主打手 一張簡報圖讓他露餡
本刊調查，今年6月18日上午，立法院司法委員會排定討論《少年事件處理法》，輪到黃國昌質詢時，他突然話鋒一轉，秀出簡報檔案，質問法務部長鄭銘謙：「贓款買精品！LV、香奈兒拍賣，（沈裕雄遭詐騙案）不法所得追回10億。這是真新聞還是假訊息？」鄭銘謙回稱：「這就是一個統計的數字、成果的表現。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
王子停止演藝事業！戀上人妻粿粿成小王 經紀公司發聲再道歉
【緯來新聞網】王子（邱勝翊）介入范姜彥豐與粿粿夫妻，被范姜彥豐點名「破壞婚姻」，雖出面道歉但形象破裂緯來新聞網 ・ 11 小時前
台中爆非洲豬瘟！豬農涉登載不實文書遭羈押禁見
台中地檢署指出，針對梧棲區某養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性反應的案件，由檢察官賴謝銓、郭逵、林思蘋、康存孝與翁嘉隆共五人，聯合同步展開調查。調查團隊由台中市調查處、保七總隊、台中市刑警大隊、清水警分局及地檢署重案支援中心檢察事務官組成，持法院核發的搜索票，分...CTWANT ・ 1 小時前
挺玉山金買三商壽？散戶股東飆65萬人新高 一周增5.5萬專家這麼看
挺玉山金（2884）買三商壽（2867）？據集保結算所資料顯示，玉山金截至上周五股東人數不減反增，來到65萬人改寫歷史新高紀錄，單周大增將近5.5萬人之多。顯示不少散戶投資人不懼外資大賣22萬張，趁玉山金跌破30元之際，進場「撿便宜」成為新股東，呈現「外資賣、散戶搶」情況。對此啟發投顧副總經理李永年建議，籌碼混亂難回傳聞前32.6元價位，暫時還是停看聽。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
移工廚餘釀巨災／越南移工廚餘恐成禍根 揭台中非洲豬瘟疫調內幕
台中梧棲養豬場驚爆非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心經採驗檢測、DNA定序，指向中國、越南病毒株，與辦案單位追蹤查獲越南移工廚餘的方向不謀而合。本刊掌握，案發豬場經勘驗，現場連瓦斯烹煮廚餘的設備及溫控裝置都沒有，老豬農也自曝「只有燒柴」，加上廚餘烹煮紀錄不明，豬農對廚餘來源也交代不清，辦案人員懷疑，部分廚餘可能來自當地越南移工食用來源不明的肉製品，很可能就是這次非洲豬瘟病毒罪魁禍首。此外，不只獸醫給藥便宜行事，包括廚餘烹煮、上傳紀錄都可能涉及造假，檢調人員正進一步釐清偽造文書的刑責。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
3張千萬獎沒人領！ 財政部下最後通牒：讓大獎白白作廢
3張千萬獎沒人領！ 財政部下最後通牒：讓大獎白白作廢EBC東森新聞 ・ 18 小時前
天災不斷花蓮觀光人潮"雪崩式下滑" 鋼管紅茶1天僅賣4.5杯
生活中心／趙永博 花蓮報導花蓮這兩年經歷0403大地震、颱風和光復水災，嚴重影響當地觀光消費。過去最熱鬧的金三角商圈，已看不到大排長龍的景象，鋼管紅茶店一整天只賣4、5杯飲料，還有許多店面要出租。不過，有泡泡冰店趁機轉型，搬到交通更方便、環境更好的店面，希望能吸引新客群上門。民視 ・ 5 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
烏日縱火惡煞被起底！有竊盜、妨害自由前科 曾追車亮警棍恐嚇人
台中烏日區母女命喪火窟，疑涉縱火64歲許姓男子落網後被起底，竟是有竊盜、妨害自由前科的問題人物，6年前曾因行車糾紛追車亮出伸縮警棍恐嚇他人，當時他以「精神狀況不佳、經濟困難」為由求情，又以3萬元與被害人和解才獲得緩刑，如今釀2命悲劇，令社會譁然。自由時報 ・ 8 小時前
法官超時空造假2／接神祕電話後就人間蒸發 揭鍾文智律師法界雄厚背景
鍾文智潛逃後，本刊踢爆全案有重大疏失，承審庭長邱忠義與陳勇松接受高院及司法院調查時，提出一張手寫審理單自清，宣稱一切合法。但疑點重重，面對輿論質疑，2人又在調查時改口，稱「曾電話通知檢察官撤控，檢方無意見」，但檢方對此則明確否認，檢察官並沒有對撤控說沒有意見。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導警察到府扣牌惹民怨！台中一名張小姐痛訴，上（10）月30日晚間開車行經台中西區精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞，因此遭警方攔查開單；沒想到隔日（10月31日），同一名員警卻直接到張小姐家中強拆車牌，理由竟是「昨天忘了拔牌，被上級責備，所以今天要補拔牌」，令她感到十分錯愕，雙方甚至爆發口角。對此，台中警一分局說明，該員警因不熟悉流程，才會在隔日拆車牌，但拆牌流程確實是依法處理，並表示「會懲處該名員警」。張小姐表示，10月30日晚間開車行經精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞；警方見狀，也立即上前盤查，並指出，由於大燈壞掉跟方向燈壞掉不一樣，因此要依法開罰車主。張小姐說，自己當下全程配合員警盤查，也收下罰單，並且在隔日一早，赴修車廠將車燈修好；沒想到傍晚時，同一名員警竟然到她家中，稱依「道路交通管理處罰條例」第20條規定，昨天應要當場拔牌，但他卻「忘了」，因此被上級責備，「所以今天必須要補拔」，並拿出扳手拆下張小姐的車牌，令張非常錯愕，當場與該員警爆發口角，甚至發生搶奪車牌。「若認真依法要拔，怎麼會放我離開現場？若我隔天不在家，難道還要上門強制執行嗎？」，張小姐直言，自己全程配合、也立即修好車燈，整起事件並沒有危險行為或拒檢情況，「我的不明白，這樣的處理方式合理嗎？」，並質疑，若當時她不在家，警方又該怎麼執行？對此，警方今（3）日說明，「這確實是同仁的疏失」，並表示由於該員警對執行拆牌的流程不熟悉，開完單回到派出所後，遭上級責備，因此才會在隔日到張小姐家中執行拆牌；同時也強調，警方原則上會懲處該員，並且重新再教育。此外，民代服務處張助理也表示，警方拆牌的行為，並沒有違反「道交條例」第20條，但員警應在當下向民眾宣導法規流程，「要跟民眾溝通法條，而不是突然跑去住處拆牌，會讓人感到不舒服」，他強調，目前民意代表已介入處理，並派專人派送文件，協助張小姐盡快拿回車牌。原文出處：獨家／扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌 更多民視新聞報導暴雨上國道1舉動罰6千！雙黃燈「這樣閃」守住荷包囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰民視影音 ・ 10 小時前