揮別前男友！李芷婷認穩交圈外人 熱戀2個月男友動念結婚

李芷婷推出專輯《海的模樣》，9日舉辦聽歌會。（華納音樂提供）

李芷婷時隔5年再推新專輯《海的模樣》，9日舉辦聽歌會，她大方透露已有了交往兩個月的新男友G先生，正式揮別曾交往一年半，轟轟烈烈的饒舌歌手前男友Jinbo。

李芷婷透露男友大她五歲，是圈外低調的上班族，兩人還會安排家中值日生，似乎熱戀同居中。她透露兩人感情相當好，男友一度動念想婚，不過她還是認為現在太早，她說：「等我成為超級巨星一段時間再說。」她坦言男友目前沒房沒車，但她表示：「我養自己就可以。」

李芷婷曾奪下《中國好聲音》總季軍，好歌喉備受肯定，這回其中一首新歌〈企鵝的時候〉就是因為和G先生甜蜜戀愛而有感觸寫下，她說：「公企鵝跋涉千里找漂亮石頭給母企鵝，我跟男友都是i人純愛戰士，歌詞有因為男友寫了滿多純情的歌詞。」大讚男友相當疼她。

廣告 廣告

她透露男友個性相當好，專輯有前男友的歌，G先生也不會走心、吃醋。其中〈海的模樣〉就是講述與前男友、饒舌歌手湯竣博分手失戀的痛苦，她說自己已經走出陰霾很久了，笑說兩人「所有方面都不適合」，回憶當初分手當下馬上收拾東西要離開、搬去朋友家，「當下超級痛苦，第一次感覺到即便你單方面給出100％，但對方眼裡可能認為你只給了30％。」她花了一年的時間才走出失戀，分手至今四、五年都沒遇到過，僅有一次在路上偶遇，對方身邊有別的女伴，雙方沒打招呼差身而過，裝作陌生人。

專輯中〈海的模樣〉就是講述與Jinbo分手失戀的痛苦，她坦言兩人「所有方面都不適合」，當初分手當下馬上收拾東西要離開、搬去朋友家，「當下超級痛苦，第一次感覺到即便你單方面給出100％，但對方眼裡可能認為你只給了30％。」她花了一年時間療傷，分手至今近5年，僅有一次在路上偶遇，對方還攜帶女伴，兩人擦肩而過未有交集。

她也提到，《全明星運動會》的隊友小煜近日離婚，李芷婷坦言兩人已無聯絡，並分享自己的婚姻看法，「我覺得婚姻只是法律上的效力，不是維持感情的關鍵。」而王子、粿粿更是不認識，「而且當時自己都忙到瘋掉，根本沒時間關心別人。」

更多中時新聞網報導

陳曉陳妍希離婚後對打 亂世情軋姐弟戀

李駿碩找炮友參演《眾生相》細活奪金馬

華航機隊大轉骨 廣體機將翻倍