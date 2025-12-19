揮別化療陰霾！威廉、凱特公布耶誕賀卡 一家五口水仙花海拍全家福

威廉王子一家選在諾福克郡的春天留下全家福，並以此作為耶誕賀卡。（翻攝自X@KensingtonRoyal）

英國威廉王子與凱特王妃正式公開2025年的耶誕賀卡照片，不同於去年的低飽和簡約風格，今年的賀卡展現了生機蓬勃的暖色調，一家五口在水仙花叢中席地而坐，溫馨氛圍讓網友紛紛直呼「這是最美的一張耶誕卡」。

威廉夫婦特別選用由攝影師喬許席納（Josh Shinner）掌鏡的照片作為耶誕賀卡，地點選在王室成員鍾愛的諾福克郡（Norfolk），拍攝時間為今年4天，春暖花開，畫面中凱特王妃穿著休閒，手臂親暱地攬著長子喬治王子的肩膀，威廉王子則讓年幼兒女依偎在身旁，夏綠蒂公主俏皮地將頭枕在父親肩上並親暱挽住他的手臂，年紀最小的路易王子一臉放鬆，帥氣地靠坐在父親雙腿之間。

細心的王室迷發現，喬治與路易穿著的服飾，與他們今年4月及7月各自公布的生日照相同，顯示這組全家福極大機率是在同一天拍攝完成。

威廉王子一家2024年耶誕賀卡，取自凱特宣布化療結束的影片。（翻攝自X@KensingtonRoyal）

這張耶誕賀卡對凱特王妃而言意義非凡。去年9月，凱特曾發布影片證實已完成預防性化療並重返公務，相較於去年的耶誕照是截取自該感人的復出短片，今年的賀卡回歸了王室發布私人家庭合影的傳統。





