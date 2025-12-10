揮別單身又痛失父親！JOYCE就以斯遇驚人巧合 ：像爸爸在身旁

JOYCE就以斯自曝已非母胎單身。（圖／放飛音樂提供）





「純愛天然系」唱作歌手JOYCE就以斯今年首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》將於 12月12日在各大數位音樂平台全面發行。這張歷時一年半打磨的專輯，不僅收錄JOYCE就以斯這段期間的人生劇烈轉折，更透過音樂坦露她從感情關係中的「母胎單身」畢業，以及面對父親離世後被迫成長的深刻歷程。在專輯發行前夕，她舉辦了一場別開生面的小型搶聽會，分享製作時的心境與故事，讓她笑說像是在做「大學期末報告」，過程充滿歡笑與感性。

JOYCE就以斯在爆紅歌曲〈都是weather你〉席捲社群、累積超過四百萬觀看後，推出人生個人首張專輯，專輯名稱《才華換桃花 Talent Flower》源自於創作歌手Andr在JOYCE就以斯社群貼文下的一句留言，直言她是把「桃花拿去換才華的『狠人』」。此語讓JOYCE就以斯驚覺自己確實將大量時間投入創作，於是索性將自己封為「把桃花換成才華的純愛戰士」，並確立了專輯的核心概念。

在作品發行前夕的聽歌會上，JOYCE就以斯親手製作簡報，將一年半的創作歷程重新整理，向聽眾詳盡呈現專輯概念、個人成長脈絡及每首歌曲的靈感泉源，笑稱這過程宛如一場「大學期末報告」，充滿興奮與緊張。她坦言這段日子經歷了情感關係的甜蜜蛻變，隨後卻面臨父親猝然離世的劇烈情緒落差。這些生命中的重要事件讓她重新審視創作的意義，並學會接受「難過也沒關係」，坦然面對脆弱，進而寫下許多能在低潮時自我安慰的歌曲。

談及感情議題，JOYCE就以斯透露曾一度苦惱如何公布自己不再是「母胎單身」的狀態，最終決定以最熟悉的音樂形式，將這份甜蜜藉由歌曲傳達給聽眾。聽歌會當天，她以木吉他自彈自唱新歌〈只要你開心〉揭開序幕，輕快俐落的律動編曲立即抓住全場目光。她更邀請製作人楊峻綱登場對談，暢聊從靈感到製作細節的專輯誕生點滴，兩人對這首作品的製作突破表達了高度肯定。

JOYCE就以斯分享，專輯中最喜愛的一首歌曲〈你說話的聲音好細〉，是她在21歲時完成的創作，不僅是整張專輯的起點，更象徵她正式決定「要做一張專輯」的開端。製作上運用大量弦樂元素，展現溫柔卻有力量的質感，這也是她與製作人首次錄製弦樂的經驗，對她而言是一次重大突破。她回憶：「重新聽這首歌時，我又回到21歲的勇氣與無所畏懼。」

專輯後半段的情緒轉向更貼近JOYCE就以斯此刻的內在狀態，其中對父親的思念更是深刻。〈不怕孤寂〉誕生於她情緒最低潮的時期，她坦言當時因無法克服悲傷而向諮商師求助，對方一句「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄」給予她力量。在騎車返家途中旋律悄然浮現，她順著這道光寫下歌曲，獻給媽媽與家人。更巧合的是，錄音當天她隨手拍下的樂譜照，竟是手機中的「第88,888張」，讓她感覺彷彿父親就在身旁，陪伴她完成作品。



