揮別國旗事件！子瑜終於將帶TWICE回台開唱 韓網見這1幕感動哭：好心疼

娛樂中心／黃韻璇報導

韓國女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日將在高雄世運主場館舉行巡演。（圖／Live Nation提供）

韓國超人氣女團TWICE出道滿十週年，11月22、23日將在高雄世運主場館舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，這是TWICE出道後第一次以完全體在台開唱，也是台灣成員周子瑜首次回家鄉開唱，台灣粉絲掛「歡迎回家」的看板應援，畫面傳到韓網引發韓國論壇熱議，許多韓國網友相當感動，表示相當心疼子瑜。

TWICE本週末將在高雄開唱，這次巡演對台灣粉絲而言更具特別意義，因為TWICE台灣成員周子瑜將首次以大型演唱會形式「回到家鄉」開唱。過去子瑜曾因為「國旗事件」拍片道歉，讓粉絲相當不捨，更因此暫停了中華圈的所有活動，直到今年終於將帶著成員回台灣開唱。

粉絲們在街道沿線掛上大量旗幟，寫著「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲」等字樣。（圖／翻攝自IG @once_labyrinth）

這回整個高雄都將加入應援，為了讓來自各地的ONCE（粉絲名）感受到十週年的紀念氛圍，高雄多個指標建築在夜晚亮起象徵TWICE的藍色燈光，包括大港橋、流行音樂中心、美麗島捷運站等地皆投入應援行列。除此之外，粉絲們也在捷運站設置專屬應援看板，更在街道沿線掛上大量旗幟，寫著「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲」等字樣。

據粉專「韓網評論翻譯站」指出，新聞畫面傳到韓國後，韓國論壇 theqoo 也吸引上百則留言討論，韓國網友紛紛表示「終於在家鄉表演了ㅠㅠ 真的好感動」、「我都要哭了」、「真的太震驚了...居然因為揮了自己國家的國旗就要道歉... 真的真的恭喜你即將在家鄉表演」、「高雄真的很棒，我去過一次」、「雖然我是別家粉絲，但我都替她開心」、「明明有台灣成員，卻這麼多年都無法在台灣開演唱會，真的不可思議」、「子瑜以前超調皮的，但那件事之後個性明顯變得很畏縮，看了好心疼」、「跑遍世界各地，就是一直沒能在家鄉開唱，她一定很遺憾吧」、「子瑜心裡一定吃了很多苦，現在終於衣錦還鄉」。

