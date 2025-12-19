揮別失落30年！日本央行拍板升息1碼 終結超寬鬆時代

日本銀行今（19日）決議升息1碼，將利率由0.5％調升至0.75％，創下30年新高。（資料照，AFP）

作為超級央行週的壓軸，日本銀行今（19日）結束為期2天的貨幣政策會議，拍板決定升息1碼，將利率從0.5％上調至0.75％，此舉將政策利率推升至1995年9月以來、時隔30年的最高水位，象徵日本正逐步告別泡沫經濟後長期維持的低利率政策；考量通膨與經濟情勢趨於穩健，日銀正式揮別史無前例的寬鬆時代，讓貨幣政策重回正軌。

綜合日媒報導，日銀在今年最後一場貨幣政策會議中，由9名委員一致決議將利率調升至0.75%。消息一出，日本十年期公債殖利率應聲站上2%大關，創2006年以來新高，日股亦維持近1%漲幅。回顧政策軌跡，日銀自泡沫經濟破滅後長期維持低利，以應對平成經濟危機與長年通縮；繼今年1月升息至0.5%、並連續6次按兵不動後，考量物價與經濟好轉，終於在今日打破沉默，重啟升息步伐。

在評估升息決策時，日銀將焦點鎖定於薪資成長趨勢。聲明指出，儘管經濟局部仍有疲弱，但整體呈現溫和復甦；經與企業深入對話並掌握明年春鬥（Shunto，勞資談判）訴求後，日銀研判經濟基本面穩健，足以消化升息帶來的影響。加上日圓疲軟恐加劇進口通膨壓力，為防範物價風險擴大，促使日銀最終拍板升息。

日銀進一步說明，預期明年春鬥將延續今年的薪資高成長態勢，因此判定現在是重啟升息的最佳時機；若推遲行動導致通膨加速，為達成2%目標，未來恐將面臨更急迫的升息壓力。

最後，日銀強調，由於實質利率仍為負值，即使利率調整至0.75％，整體環境仍相對寬鬆，對經濟的支撐力道不減。日銀總裁植田和男更巧妙比喻，此次升息並非對經濟「急踩煞車」，而是慢慢「放鬆油門」。





