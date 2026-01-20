揮別季節性憂鬱 轉念柳暗花明
旺旺中時媒體集團深耕健康議題，持續透過講座，傳遞「預防醫學」的重要性。2026年首場以心理健康為主題的「預防醫學 心世代講座」，於20日在台大醫院國際會議中心舉辦，邀請多位專家到場，透過深入剖析內在心理，呼籲國人正視情緒與心理壓力。
《中國時報》副社長暨總經理王儒哲，以經典文學《少年維特的煩惱》為例，然而，不只青少年，人生的每個階段都會有不同煩惱；而面對困難，如何轉念亦是生命一大考驗。因此，本屆邀請多位專家，以衛教角度告訴民眾，遇到挑戰並不可怕，人生終會柳暗花明。
旺旺中時媒體集團選在1月舉辦「心世代講座」，主要原因在於冬季為「季節性憂鬱症」的好發時期，加上春節前工作與家庭壓力交織，容易放大民眾心理負擔。「臺灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」亦指出，憂鬱症與焦慮症為國人常見精神疾病，其中30至45歲盛行率最高，凸顯青壯世代心理耗損最嚴重。
台中慈濟醫院副院長暨慈濟基金會長推中心副召集人莊淑婷說明，吞嚥能力與情緒低落有直接關係，「吃不下」常是高齡者最大煩惱。因此，首要之務是先照顧好自身的口腔健康，只有維持正常無阻礙的吞嚥能力，可以享口福才能使心情愉悅。
新光醫院精神科主治醫師李璇指出，「經顱磁刺激（rTMS）」提供憂鬱症患者新希望，透過非侵入方式精準定位腦區，安全性高、副作用少。李璇也強調，穩定治療是關鍵，切勿因症狀好轉自行停藥，以免導致病情反覆。
GoodMood中樞生技創辦人陳伯彥提醒，常見的睡眠障礙、情緒波動、食慾異常與動力低落，可能與大腦血清素不足有關。陳伯彥說明，心理保健的實踐，
除規律運動、均衡營養外，更要留意自身的情緒變化，適時休息並主動尋求支持。
林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘則指出，現代人煩惱多源於對事件的錯誤詮釋，當民眾陷入負面想法時，須避免災難化思考，可透過調整思維角度、轉移注意力、尋求友人或專業協助等，走出情緒困境。
值得一提的是，台灣衛生福利部推動「青壯世代心理健康支持方案」，提供15至45歲有心理輔導需求的民眾，每人3次免費心理諮商服務，鼓勵青年勇敢求助。（蘇彣）
