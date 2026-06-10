揮別童年迎向青春 中正國小畢業師生自製畢業歌曲

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學生畢業了

花蓮縣立中正國小今（10）日舉行第69屆暨附設幼兒園第4屆畢業典禮，除頒發各項獎項、表揚優秀學生外，典禮中，還特別播放師生運用數位工具所創作的畢業歌曲與影片，展現孩子們對科技應用的能力。

就要畢業了，顏振帆說，自己在國小六年中，學會了應對壓力。陳柔榛則說，最捨不得國小同學們的活潑與好氣氛。畢業班導師周晏如說，時代瞬息萬變，希望孩子們都能保有純真的本性，勇敢邁向人生。

校長李國明表示，AI時代來臨，誰也不知道未來會是什麼樣子，唯有保持良好品格與態度，才能應對各種挑戰。他指出，國小是奠定基礎的學習，透過各種課程、活動、社團，讓孩子學習合作、思辨、觀察，是學校送給孩子的禮物。

中正國小這一屆共有9位幼兒園畢業生與167位國小畢業生，各班自製畢業歌與畢業影片，讓家長看見自己的能力與成長，「揮別童年、迎向青春」。