揮別簡體字風波！宜蘭這園區推出「世界蟑螂特展」 網友嚇瘋倒彈

蘭陽動植物王國推出「世界蟑螂特展」。（取自蘭陽動植物王國臉書）

很多人都害怕蟑螂，網路還曾經出現「徵求幫打蟑螂」的任務，宜蘭縣壯圍鄉的親子景點「蘭陽動植物王國」卻舉辦「世界蟑螂特展」，將展示身價驚人的夢幻品種蟑螂，有些甚至是一台摩托車的價格，展覽資訊曝光後，讓網友有些倒彈「我不確定這是一個有社會共識的特展」、「帶著你的蟑螂展離開銀河系」，也有好奇的人表示不會錯過，會去一探究竟。

蘭陽動植物王國日前在臉書粉專貼出2026特別企劃，從今年元旦開始舉辦為期4個月的「世界蟑螂特展」，希望突破大家對於蟑螂的印象，介紹古巴蟑螂有著「馬卡龍綠」，還有些蟑螂身價竟是一台摩托車，文案寫著：「如果你也曾想過『要移民去沒有蟑螂的國度』，讓我們來給你一點建議吧……」

蘭陽動植物王國強調這是「驚奇百科」，展示的蟑螂都是不會飛的，但可能會「發出聲音」，歡迎大家來跟蟑螂對話，還有網友提問：「會不會沒有關好，各種蟑螂都逃脫出來，開始在台灣繁殖各式各樣的蟑螂？」官方則掛保證：「別擔心一定都有關好！！請相信我們關蟑螂的能力以及決心。」並自嘲展覽會不會成為2026年春季，台灣最可怕、最噁心的特展。

蘭陽動植物王國日前才爆出園區內雨傘架、拍貼機等設備充滿簡體字，園區官方接獲投訴之後承諾會改進，也透露採購過程確實輕忽了，傘架是同仁在網路購買，圖片確實是繁體，但寄過來時卻是簡體字，無法退貨只好等重新採購，將盡快修改讓遊客體驗更好。





