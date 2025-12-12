揮別邪教教主性侵悲痛！女星迎「當媽喜訊」全家福曝光

方力申與妻子葉萱喜迎女兒出生。（圖／翻攝自方力申Instagram）





港星方力申的藝術家妻子葉萱（Maple），先後在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》、《以倖存者之名：深入韓國慘案》揭開遭「攝理教」教主鄭明析性侵事件，引起高度關注！今（12）日他在社群宣佈女兒Isla提早出生的喜訊，夫妻倆正式成為新手爸媽，收穫大批網友祝福。

方力申今日發影片分享妻子葉萱的生產過程，提到本來今天才是預產期，笑說女兒太心急想見他提早出生了：「Isla出生到今天，她的長相每天都在變，前天像我、昨天像我，然後今天竟然像媽媽，但之後又像回我，真是太神奇了。」字裡行間透露出當爸的喜悅。

方力申感謝醫護人員對太太葉宣的貼心照護，生產過程非常順利，雖然女兒Isla出生時有輕微發燒症狀，但經過醫師治療當晚就退燒：「2025年對我和Maple來說真是太特別了，整個經歷，從結婚後Maple說可以生4個，到懷孕期間太辛苦她就說最多生2個，然後現在Isla出生後，過程得到這麼多支持，她就說可以先生3個。」笑說要再跟太太爭取生4胎。

