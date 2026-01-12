揮別髒臭黑！桃園砸6億改善162校廁所變身美感場域

桃園國小透過音符與鋼琴鍵等視覺圖像，營造明亮愉悅的空間氛圍。(圖/諶志明翻攝)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

為提供師生更安全、舒適的如廁環境，桃園市教育局配合教育部國教署推動「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，於2025至2026年持續編列預算。目前桃園市府與中央合計已補助約6.09億元，挹注轄內162所學校改善老舊廁所，透過更新管線、強化通風與優化動線，將原本昏暗的空間轉化為兼具美感與功能的校園角落。

埔頂國小運用油桐花、曬柿餅等農村意象進行馬賽克拼貼。(圖/諶志明翻攝)

在桃園市改善成果中，桃園國小以性別友善理念為核心，設計融入音符與鋼琴鍵等藝術元素，營造愉悅氛圍。校長楊雅真表示，工程除提升設備舒適度，更具體落實性別平權與多元價值的教育理念。此外，埔頂國小與水美國小則將客庄文化融入設計，運用油桐花、曬柿餅等農村意象進行拼貼，將美感教育帶入日常。錦興國小則結合校園棒球特色進行立面設計，展現多元校園風貌。

廣告 廣告

水美國小將客庄農村意象轉化為廁所立面設計元素。(圖/諶志明翻攝)

除了桃園市的亮點成果，全國各地亦同步推動改善。例如台中市西屯國小透過柔和色彩與自然光，解決過去昏暗狹窄的問題；台南市開元國小以黑面琵鷺、台灣黑熊等生態意象打造性別友善廁所；基隆市百福國中則透過3D建模課程，讓學生共同參與廁所空間的功能討論，提升師生對美學與永續的認識。

台南市開元國小以黑面琵鷺為主題，改造忠誠樓老舊廁所。(圖/諶志明翻攝)

台南市開元國小以臺灣黑熊為主題，改造忠誠樓老舊廁所。(圖/諶志明翻攝)

基隆市百福國中以木紋、清水模塗料與白灰色調為基底，搭配橘色、藍灰亮點，營造溫潤。(圖/諶志明翻攝)

教育部國教署指出，自2016年起持續協助地方政府整修老舊廁所，2023年至2024年底全台已投入40億元核定1491棟改善工程。2025年起將進一步推動1988棟整修計畫，預計於2026年底前陸續完工。桃園市教育局強調，校園廁所改善不僅是硬體翻新，更是關乎學生身心健康、尊嚴與性別平權的重要政策。未來將持續與中央密切合作，推動性別友善空間建置，打造明亮、安全且兼具美感的校園環境，讓師生都能安心使用。