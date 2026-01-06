揮別「閹割版」F-16！伊拉克擬向法國採購14架飆風戰機，嚇阻伊朗、以色列別再侵犯領空

伊拉克空軍將迎來睽違多年的武裝升級，引述法國航空權威媒體《Avions Legendaires》報導，巴格達當局正與巴黎進行最後階段協判，預計最快將在2026 年上半對外宣告，同時正式簽署採購14架最新飆風F4（Rafale F4）戰機的合約，藉此擺脫多年來，長時間受制於「閹割版」F-16戰機的枷鎖，提高自家空戰威嚇力，讓長期被鄰居侵擾的領空主權能更加安全。

外媒報導指出，伊拉克現役空軍主力，為美規的F-16C/D型Block 52（F-16IQ），但相比其他使用同批次的國家，由於伊拉克地處中東、受限於美國給予以色列的安全承諾，導致該國拿到機型，性能遭到嚴重「閹割」，甚至無法掛載AIM-120等先進空對空飛彈，僅能使用AIM-7麻雀飛彈。

廣告 廣告

據了解，伊拉克飛行員在代號「Operation Chammal」的聯合訓練期間，親身體驗法國飆風戰機。親自實測顯示，飆風無論在電子作戰、雷達偵測及武器掛載能力上，相比現有伊拉克現有的F-16戰機，都呈現壓倒性優勢。因此讓伊拉克國防部堅定認為，只有換裝飆風戰機、才能有效嚇阻伊朗與以色列，使這兩個惡鄰減少派遣軍機侵犯其領空。

伊拉克現有的34架F-16IQ戰機，是美國基於區域安全考量推出的簡化衍生型，對比該國即將採購的飆風，包含10架單座與4架雙座，性能真的差距非常大。飆風F4版本搭載AESA雷達，可以偵測更遠距離與具備多目標追蹤能力；其SPECTRA電戰系統，也能大幅提升戰機在高威脅環境下的生存率。

伊拉克現役空戰主力：受到極大限制的F-16IQ型戰機。（翻攝自伊拉克空軍）

至於在掛載武器選擇，飆風可以發射「流星」（Meteor）遠程空對空飛彈，以及像是AASM精準導引炸彈，也比現有的大大彌補F-16IQ的關鍵缺憾之一。

其實，伊拉克也不是第一回和法國進行國防採購，早在2023年初，時任伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）就親赴巴黎，與達梭（Dassault）、達利斯（Thales）及空中巴士（Airbus）高層會面。在戰機之前，兩國先達成採購14架軍用直升機的協議，包含12架具備戰術空降能力的H225M「獰貓」直升機（Airbus Helicopters H225M）。

假如法伊兩國能順利完成合約簽署，這將是自獨裁者海珊（Saddam Hussein）政權倒台以來，伊拉克首度獲得歐洲新式戰機。

更多風傳媒報導

