揮別20年老路 楊瓊瓔爭取補助神岡路面改善

▲「神岡區溪洲路及民權西街既有路面改善工程」施工前說明會(圖／楊瓊瓔服務處提供2025.12.31)

[NOWnews今日新聞] 為解決神岡區重要道路老舊破損問題，立委楊瓊瓔今(31)日上午偕同市議員羅永珍，邀請神岡區公所及地方里長辦理「神岡區溪洲路及民權西街既有路面改善工程」施工前說明會。楊瓊瓔宣布，經長期爭取，成功獲得中央補助5成經費，兩案共投入約544萬元，將於115年1月3日起進場施工，提升用路安全。

楊瓊瓔指出，基層道路翻修若僅仰賴地方財源，常因預算排擠導致進度延宕。溪洲路與民權西街為神岡區通行要道，車流量大且路面已逾20年未全面翻修，出現龜裂、凹凸不平，嚴重影響行車安全。接獲溪洲里長王明洲及居民陳情後，她立即向中央爭取經費，最終促成中央補助五成，攜手中市府推動刨鋪工程，讓建設不再「等預算」。

廣告 廣告

神岡區長梁益明說，溪洲路改善範圍自福民路口至溪洲路430巷，全長約660公尺、平均寬度7公尺，採既有路面AC刨除重鋪，改善面積約4600平方公尺，工程經費約346萬元；民權西街則自福民路口至民權西街147號旁，全長約580公尺、平均寬度5公尺，改善面積約2900平方公尺，工程經費約198萬元，兩案皆由中央與地方各負擔五成。

梁益明表示，溪洲路及民權西街路面龜裂嚴重，公所自有財源難以一次到位，原規劃採分年分段改善，感謝立委楊瓊瓔爭取中央補助及市議員羅永珍支持，讓兩條道路得以全面刨鋪。

溪洲里長王明洲也提到，豐洲路在自來水管線汰換完成後，道路平整好行，民權西街更已逾20年未翻修，感謝楊立委與羅議員爭取，讓溪洲路也能一併改善。

議員羅永珍指出，基礎建設若只靠地方預算，改善速度往往趕不上破損速度，感謝楊立委在中央發揮影響力，讓神岡鄉親的用路需求得到重視。溪洲里長王明洲則感性表示，民權西街20幾年沒整修，這次能一次到位翻新，「里民都非常期待」。

楊瓊瓔最後強調，道路平整是安全的基本底線，她將持續向中央爭取各項水利、道路及公共基礎建設資源，確保地方建設不因財政負擔而停擺，讓鄉親出入平安、建設有感。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中通1500特約店跨年 出示虛擬卡享專屬優惠

台中跨年交通懶人包 捷運接駁、公車延班、交管

暖心及時雨 賴順仁攜手翔愛協會捐200萬助弱勢生